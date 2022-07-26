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Eduardo Paes promete ajuda ao Flamengo para construção de estádio

Prefeito carioca está em contato com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, a fim de promover melhorias para as equipes e torcedores
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 jul 2022 às 11:53

Publicado em 26 de Julho de 2022 às 11:53

O prefeito do Rio, Eduardo Paes
O prefeito do Rio, Eduardo Paes Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para prometer ajuda ao Flamengo com os trâmites para a construção do estádio do clube carioca. Paes cobrou que a Caixa Econômica Federal libere o terreno de forma gratuita para a obra. “Bora ajudar o futebol carioca. Landim (presidente do Flamengo) e ⁦Pedro Paulo (Deputado Federal) já conseguiram minha autorização. Só falta a CEF doar o terreno sem cobrar pelo potencial construtivo! Mas tem que ser de verdade e com 'papel passado'. Pronto aqui para ajudar. Contem comigo”, escreveu Paes em sua conta oficial no Twitter.
Antes das declarações de Eduardo Paes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em evento realizado em São Paulo, que o governo federal também irá ajudar o clube carioca. “Liguei agora há pouco para o comando do Exército Brasileiro, porque, vizinho ao Gasômetro, tem um quartel do Exército. Se for o caso, entra no pacote. Vamos atender ao Flamengo. Estudo de viabilidade está bastante avançado. Sem intermediários. Se aparecer um prefeito aí dizendo qualquer negócio, está mentindo” - afirmou o presidente da República.

EM CONTATO COM OS GRANDES DO RIO

De acordo com o portal Extra, Eduardo Paes tem tido agenda com Flamengo, BotafogoVasco e Fluminense.
Além dos trâmites sobre a possível construção do estádio do Rubro-negro, Paes tenta convencer Jonh Textor, dono da SAF do Botafogo, a continuar no Estádio Nilton Santos. O americano estaria descontente com a pista de atletismo ao redor do campo, e o prefeito prometeu analisar adaptações no Engenhão.
Já com o Gigante da Colina, as conversas se baseiam na melhoria do acesso ao estádio São Januário. Intervenções nos arredores do estádio vascaíno são a base de uma antiga demanda do cruz-maltino. No caso do Tricolor, Paes acertou um projeto de urbanização na via que dá acesso ao centro de treinamento do Fluminense, em Jacarepaguá.

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