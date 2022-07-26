Eduardo Paes promete ajuda ao Flamengo para construção de estádio

Além dos trâmites sobre a possível construção do estádio do Rubro-negro, Paes tenta convencer Jonh Textor, dono da SAF do Botafogo, a continuar no Estádio Nilton Santos. O americano estaria descontente com a pista de atletismo ao redor do campo, e o prefeito prometeu analisar adaptações no Engenhão.

Já com o Gigante da Colina, as conversas se baseiam na melhoria do acesso ao estádio São Januário. Intervenções nos arredores do estádio vascaíno são a base de uma antiga demanda do cruz-maltino. No caso do Tricolor, Paes acertou um projeto de urbanização na via que dá acesso ao centro de treinamento do Fluminense, em Jacarepaguá.