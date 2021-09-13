Entrega, evolução... veja as reações dos jogadores do Fluminense após a vitória no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

O Fluminense conquistou um importante resultado ao vencer o São Paulo por 2 a 1, no último domingo, em partida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, os jogadores celebraram nas redes sociais o quinto jogo seguido sem derrota. O resultado deixa o time de Marcão em sétimo lugar, com 28 pontos.

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- Eu disse durante a semana! Esse grupo entrega a alma por ti. Acreditem. Que noite irmãos, um prazer Fluminense, grande vitória - escreveu Danilo Barcelos.

- Muito feliz pela vitória e por estar completando 50 jogos com essa armadura, privilégio imenso e muito grato por fazer parte desse Clube, parabéns a todos, seguimos evoluindo em busca de mais, esse grupo merece - disse Calegari.

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