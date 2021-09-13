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Entrega, evolução... veja as reações dos jogadores do Fluminense após a vitória no Brasileirão

Tricolor venceu o São Paulo no Maracanã e se aproximou ainda mais da zona de classificação para a Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

13 set 2021 às 15:32

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 15:32

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O Fluminense conquistou um importante resultado ao vencer o São Paulo por 2 a 1, no último domingo, em partida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, os jogadores celebraram nas redes sociais o quinto jogo seguido sem derrota. O resultado deixa o time de Marcão em sétimo lugar, com 28 pontos.
+ ATUAÇÕES: Luiz Henrique desempata para o Fluminense e recebe a maior nota; Calegari faz boa partida
- Eu disse durante a semana! Esse grupo entrega a alma por ti. Acreditem. Que noite irmãos, um prazer Fluminense, grande vitória - escreveu Danilo Barcelos.
- Muito feliz pela vitória e por estar completando 50 jogos com essa armadura, privilégio imenso e muito grato por fazer parte desse Clube, parabéns a todos, seguimos evoluindo em busca de mais, esse grupo merece - disse Calegari.
Veja a tabela do Brasileirão
​Agora, o Fluminense volta as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 19h, o Flu enfrenta o Atlético-MG, fora de casa, depois de perder por 2 a 1 no Maracanã. No Brasileiro, os cariocas enfrentam o Cuiabá na segunda-feira. Veja outras reações dos jogadores nas redes sociais:

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