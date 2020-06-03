Diretoria do Botafogo estuda retornar aos treinos ainda em julho

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo, aos poucos, vai desenhando um retorno às atividades presenciais. A diretoria do clube de General Severiano, que se manteve firme quanto treinos no Estádio Nilton Santos até este ponto diante da pandemia do coronavírus, estuda a possibilidade de fazê-lo ainda em meados de julho.

Com a flexibilização da quarentena no Rio de Janeiro e o desejo da FERJ no retorno do Campeonato Carioca, pessoas do Comitê Executivo de Futebol são a favor de estudar a curva de infectados no estado. Caso a resposta seja positiva, e o número de casos e mortes pelo COVID-19 diminuem, existe a chance do retorno aos treinamentos.

Tudo vai depender do gráfico apresentado pelo Ministério de Saúde e órgãos responsáveis no Rio de Janeiro. O Botafogo, contudo, já está alinhado com uma possível volta aos treinos presenciais, mas deixando claro que a prioridade não é colocar nenhum jogador ou funcionário sob risco.

Vale ressaltar que, pela falta de respostas concretas destes dados, nenhum jogador ou membro da comissão técnica foi avisado de forma oficial sobre a possível volta dos treinos. Por enquanto, a ordem é que o regime de atividades à distância permaneça normalmente.