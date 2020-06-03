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Diretoria do Botafogo estuda retornar aos treinos ainda em julho

Parte do Comitê Executivo do Alvinegro tem o desejo de retornar às atividades presenciais, mas tudo depende do número de infectados da COVID-19 no Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2020 às 09:00

Publicado em 03 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo, aos poucos, vai desenhando um retorno às atividades presenciais. A diretoria do clube de General Severiano, que se manteve firme quanto treinos no Estádio Nilton Santos até este ponto diante da pandemia do coronavírus, estuda a possibilidade de fazê-lo ainda em meados de julho.
Com a flexibilização da quarentena no Rio de Janeiro e o desejo da FERJ no retorno do Campeonato Carioca, pessoas do Comitê Executivo de Futebol são a favor de estudar a curva de infectados no estado. Caso a resposta seja positiva, e o número de casos e mortes pelo COVID-19 diminuem, existe a chance do retorno aos treinamentos.
Tudo vai depender do gráfico apresentado pelo Ministério de Saúde e órgãos responsáveis no Rio de Janeiro. O Botafogo, contudo, já está alinhado com uma possível volta aos treinos presenciais, mas deixando claro que a prioridade não é colocar nenhum jogador ou funcionário sob risco.
Vale ressaltar que, pela falta de respostas concretas destes dados, nenhum jogador ou membro da comissão técnica foi avisado de forma oficial sobre a possível volta dos treinos. Por enquanto, a ordem é que o regime de atividades à distância permaneça normalmente.
O Botafogo mantém o pulso firme, mas pode dar a mão à torcer. A posição dos jogadores, vale ressaltar, é de apoiar a posição institucional do clube. E MAIS:Grupo de sócios do Botafogo declara apoio à candidatura de DurcesioBenevenuto revela ter sido alvo de ofensa racista de Maxi LópezPioneiro: conheça o primeiro negro campeão pelo BotafogoBotafogo aceita proposta e Vinícius Tanque fica no CartagenaBotafogo inicia venda de ingressos para a final do Brasileiro de 95 E MAIS:

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