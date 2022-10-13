Éder Militão processa Karoline Lima novamente por valor de pensão da filha

No processo, consta que a gravidez de Karoline foi surpreendente para o jogador Crédito: Instagram/Reprodução

A novela entre Éder Militão e Karoline Lima teve mais um capítulo. O zagueiro entrou com mais um processo contra a influenciadora, pedindo na Justiça que a pensão alimentícia da filha Cecília seja fixada no valor de 5 salários mínimos (R$ 6.060,00), além de despesas básicas como saúde, educação e duas atividades extracurriculares. Entretanto, o jogador tem contrato com o Real Madrid, da Espanha, vale até 2025, com um valor que pode chegar até 9 milhões de euros por ano.

O portal de notícias UOL Esporte teve acesso ao processo. Nele, a alegação do jogador que a sua carreira está em ascensão, mas que a profissão é muito instável e que não pode se comprometer com um valor maior. Consta também que ele contribui no sustento dos pais e irmãos, e que a despesa com a filha prejudicaria o sustento a família, segundo a defesa de Militão.

Segundo o jogador, a gravidez de Karoline foi surpreendente, porém, a defesa da influenciadora alega que possui provas de que Militão pediu para a companheira engravidar.

"Fomos mais uma vez surpreendidas, até porque a Karol estava negociando extrajudicialmente a pensão da Cecília com o Éder. A Karol não tinha nem ao menos envolvido a assessoria jurídica e não queria essa exposição. Agora precisamos entender o processo, estudar o caso. Ainda não temos acesso, nem recebemos nenhum tipo de citação. A gente precisa ter acesso ao processo e entender o que ele está alegando para que a gente possa se manifestar", declarou Gabriella Garcia, advogada da influenciadora, ao UOL Esporte.