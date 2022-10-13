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Conflito

Éder Militão processa Karoline Lima novamente por valor de pensão da filha

Defesa do jogador alegou que o valor pouco superior a R$ 6 mil é o máximo que o zagueiro pode pagar,  porém ele tem contrato com o Real Madrid, da Espanha até 2025, com um valor que pode chegar até 9 milhões de euros por ano

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2022 às 17:16
O casal revelou que a gravidez era um sonho antigo de Éder Militão
No processo, consta que a gravidez de Karoline foi surpreendente para o jogador Crédito: Instagram/Reprodução
A novela entre Éder Militão e Karoline Lima teve mais um capítulo. O zagueiro entrou com mais um processo contra a influenciadora, pedindo na Justiça que a pensão alimentícia da filha Cecília seja fixada no valor de 5 salários mínimos (R$ 6.060,00), além de despesas básicas como saúde, educação e duas atividades extracurriculares. Entretanto, o jogador tem contrato com o Real Madrid, da Espanha, vale até 2025, com um valor que pode chegar até 9 milhões de euros por ano.
O portal de notícias UOL Esporte teve acesso ao processo. Nele, a alegação do jogador que a sua carreira está em ascensão, mas que a profissão é muito instável e que não pode se comprometer com um valor maior. Consta também que ele contribui no sustento dos pais e irmãos, e que a despesa com a filha prejudicaria o sustento a família, segundo a defesa de Militão.
Segundo o jogador, a gravidez de Karoline foi surpreendente, porém, a defesa da influenciadora alega que possui provas de que Militão pediu para a companheira engravidar.
"Fomos mais uma vez surpreendidas, até porque a Karol estava negociando extrajudicialmente a pensão da Cecília com o Éder. A Karol não tinha nem ao menos envolvido a assessoria jurídica e não queria essa exposição. Agora precisamos entender o processo, estudar o caso. Ainda não temos acesso, nem recebemos nenhum tipo de citação. A gente precisa ter acesso ao processo e entender o que ele está alegando para que a gente possa se manifestar", declarou Gabriella Garcia, advogada da influenciadora, ao UOL Esporte.
O Ministério Público de São Paulo protocolou a abertura do processo e deferiu o pedido de tutela de urgência, "a fim de que sejam fixados alimentos provisórios no montante oferecido".

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