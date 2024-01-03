Cruzeiro fecha patrocínio com a faculdade capixaba Multivix

Multivix é a nova patrocinadora do Cruzeiro Crédito: Divulgação / Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou na tarde desta quarta-feira (3) que a faculdade capixaba Multivix é a mais nova patrocinadora do clube. A instituição de ensino do Espírito Santo vai estampar sua marca na parte traseira das barras dos shorts da equipe principal masculina e de base da Raposa. O vínculo entre a empresa e o clube vai até o final de 2024, e o valor do acordo não foi divulgado.

A estreia dos uniformes com a marca da faculdade estampada acontece nesta semana, quando os atletas do Sub-20 do Cruzeiro entram em campo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já a estreia no time principal acontece no dia 24 de janeiro, na primeira rodada do Campeonato Mineiro, diante do Vila Nova.

Renato El Kobbi, diretor comercial do Cruzeiro, comemorou a parceria com o novo patrocinador. “Ficamos muito felizes na concretização de mais uma parceria para o Cruzeiro. Tratamos nossos parceiros sempre da melhor maneira possível e com a Multivix não será diferente. Esperamos que este seja o primeiro de muitos anos de parceria nesse processo de reconstrução de um gigante”, explicou o gestor.

O acordo com a equipe mineira é mais um movimento da empresa dentro do futebol. Ano passado, a instituição passou a integrar a lista de patrocinadores da Copa do Brasil, a segunda mais importante do país.

Em contato com a Multivix para mais informações sobre o patrocínio ao clube mineiro e também sobre uma possível abertura para patrocinar equipes capixabas, a instituição de ensino, por meio da assessoria de imprensa, respondeu com a nota abaixo.