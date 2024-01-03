Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Xavi aguarda registro de Vitor Roque para montar Barcelona: 'Conto com ele'
Importante

Xavi aguarda registro de Vitor Roque para montar Barcelona: 'Conto com ele'

Atacante brasileiro de 18 anos acabou de chegar ao clube espanhol, mas já faz parte dos planos do treinador para as próximas partidas
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 jan 2024 às 13:08

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 13:08

Vitor Roque já treina entre os profissionais do Barcelona e aguarda regularização para a estreia
Vitor Roque já treina entre os profissionais do Barcelona e aguarda regularização para a estreia Crédito: Sara Gordon/FC Barcelona
O técnico Xavi Hernández não escondeu a sua ansiedade quanto à regularização do atacante Vítor Roque no Campeonato Espanhol em entrevista coletiva, para poder reforçar o setor ofensivo do Barcelona para a partida diante do Las Palmas, marcada para esta quinta. Segundo o treinador, o ex-centroavante do Athletico-PR já faz parte dos seus planos.
"Falta o processo de inscrição. Conto com ele. O Vitor Roque estará na lista de relacionados e esperamos que esteja disponível. Acredito que seja questão de horas", afirmou o treinador.
Aos repórteres, Xavi disse que já tem uma estratégia para facilitar a adaptação do jovem atacante brasileiro ao novo clube "É um rapaz de 18 anos, não podemos sobrecarregá-lo com responsabilidades demais. Precisa de tempo, mas para mim, já está pronto", comentou o treinador.
Além do faro de gol, Vítor Roque impressionou o novo chefe pela boa forma física e também pela disposição com que vem se dedicando aos treinamentos. "Está com muita vontade e já mostrou entrosamento com o elenco. O Raphinha (outro brasileiro da equipe) tem sido o seu guia", disse Xavi, em tom bem humorado.
Questionado se o brasileiro teria chance de atuar ao lado de Robert Lewandowski, o técnico do Barça afirmou não ver problema em lançar os dois juntos caso haja necessidade. "O Vitor é um atleta que pode atuar tanto como um camisa nove (jogador de referência) quanto um atacante de lado", declarou.
Na quarta colocação do Campeonato Espanhol, o Barcelona tenta se recuperar na competição. Com 38 pontos, a equipe de Xavi está a sete de distância para o líder Real Madrid. Já o Las Palmas busca a força de sua torcida para tentar a reabilitação no torneio. A equipe vem de derrota para o Athletic de Bilbao e ocupa a parte intermediária da classificação com 25 pontos.

Veja Também

Ancelotti confirma contato com CBF, mas reforça preferência pelo Real

Augusto Melo diz que vinda de Gabigol depende do Flamengo e descarta Firmino

Vai e vem: confira as movimentações dos principais clubes do Brasil para 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Espanha Europa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados