Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das semifinais

Nos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 e encaminhou a classificação. Enquanto isso, jogando fora de casa, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 e colocou um pé na decisão. Agora, com os jogos de volta, tudo será decidido na noite desta quarta-feira (16). Confira os horários, locais e como acompanhar o seu time do coração.
Copa do Brasil - Semifinais (volta)
- São Paulo (1) x (2) Corinthians
Local: Morumbi, São Paulo
Horário: 19h30
Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video
- Flamengo (2) x (0) Grêmio
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta
Nas semifinais, quem se classificar garante mais R$ 9 milhões em premiação. Na grande final, o campeão acumula mais R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões.