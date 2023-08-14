Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das semifinais

Nos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 e encaminhou a classificação. Enquanto isso, jogando fora de casa, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 e colocou um pé na decisão. Agora, com os jogos de volta, tudo será decidido na noite desta quarta-feira (16). Confira os horários, locais e como acompanhar o seu time do coração.