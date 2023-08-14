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Futebol

Copa do Brasil: confira onde assistir aos jogos de volta das semifinais

A decisão é logo ali! Fique ligado nos horários, locais e como acompanhar aos jogos que definem as semifinais da competição mais democrática do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2023 às 13:27

Publicado em 14 de Agosto de 2023 às 13:27

Jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil acontecem na noite desta quarta-feira (16)
Jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil acontecem na noite desta quarta-feira (16) Crédito: Rodrigo Coca (Corinthians) e Marcelo Cortes (Flamengo)
Nos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Corinthians venceu o São Paulo por 2 a 1 e encaminhou a classificação. Enquanto isso, jogando fora de casa, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 e colocou um pé na decisão. Agora, com os jogos de volta, tudo será decidido na noite desta quarta-feira (16). Confira os horários, locais e como acompanhar o seu time do coração.

Copa do Brasil - Semifinais (volta)

  • São Paulo (1) x (2) Corinthians
    Local: Morumbi, São Paulo
    Horário: 19h30
    Onde assistir: SporTV, Premiere e Prime Video

  • Flamengo (2) x (0) Grêmio
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Onde assistir: TV Gazeta
Nas semifinais, quem se classificar garante mais R$ 9 milhões em premiação. Na grande final, o campeão acumula mais R$ 70 milhões, e o vice fatura R$ 30 milhões.

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