Confira os times brasileiros que já ganharam a Recopa Sul-Americana

Santos, Flamengo e Atlético-MG estão entre os brasileiros que já conquistaram a Recopa Crédito: Divulgação (Santos FC; Flamengo e Atlético-MG)

A disputa da Recopa é realizada desde 1989 e consiste em jogos de ida e de volta entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior a sua realização. Até aqui, equipes brasileiras chegaram à final em 18 oportunidades. Confira quem são os brasileiros que já levantaram a taça:

São Paulo - 1993 e 94

São Paulo e Cruzeiro na final da Recopa de 1993 Crédito: Divulgação / SPFC Notícias

O Tricolor Paulista foi o primeiro clube brasileiro a vencer a Recopa. Na ocasião, o São Paulo enfrentou o Cruzeiro e saiu vitorioso após vencer por 4 a 2 nos pênaltis, depois de duas partidas que terminaram em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Em 94, o São Paulo repetiu o feito do ano anterior. Dessa vez, a decisão foi disputada em partida única e o adversário era o Botafogo, que acabou derrotado por 3 a 1.

Grêmio - 1996

Na grande final de 1996, o Grêmio encarou o Independiente, da Argentina, e venceu com tranquilidade por 4 a 1, garantindo seu primeiro título na competição continental.

Cruzeiro - 1998

Cruzeiro superou o River Plate para conquistar a Recopa Crédito: Divulgação / Cruzeiro EC

Diante do River Plate, da Argentina, o Cruzeiro venceu a partida de ida, no Mineirão, por 2 a 0. Já no jogo de volta, não teve dificuldades para vencer por 3 a 0 e conquistar a Recopa daquele ano.

Internacional - 2007 e 2011

A Recopa teve um hiato entre 1999 e 2002, retornando apenas em 2003. Após essa pausa, somente em 2007 um clube brasileiro voltou a erguer a taça. O Internacional encarou o Pachuca, do México e acabou derrotado por 2 a 1 na partida de ida, na casa do adversário. Já na volta, não tomou conhecimento dos mexicanos e venceu por 4 a 0 diante de sua torcida, em Porto Alegre.

Em 2011, o adversário do Colorado foi o Independiente, da Argentina. Novamente os gaúchos foram derrotados ao jogar a primeira partida fora de casa, também por 2 a 1. Na volta, venceram por 3 a 1 e conquistou seu bicampeonato.

Santos - 2012

Neymar foi um dos autores dos gols da vitória do Santos sobre a Universidad de Chile Crédito: Paulo Whitaker / Reuters

Em um tempo que o Santos ainda contava com Neymar, Ganso e companhia, os santistas fizeram a final da Recopa de 2012 contra a Universidad do Chile. Na primeira partida, as equipes não saíram do zero no placar e trouxeram a decisão para São Paulo, onde o Santos venceu por 2 a 0, fazendo a festa da torcida alvinegra.

Corinthians - 2013

Em mais uma final disputada entre brasileiros, o Timão encarou o São Paulo na grande final de 2012. O clássico paulista foi dominado pelo Corinthians tanto na ida, quanto na volta, vencendo por 2 a 1 e por 2 a 0, respectivamente.

Atlético Mineiro - 2014

Atlético-MG superou o Lanús, da Argentina, na final da Recopa de 2014 Crédito: Bruno Cantini / Atlético-MG

O Galo foi campeão da Libertadores em 2013 em uma campanha histórica e bateu de frente com o Lanús, da Argentina, campeão da Sul-Americana. Jogando a primeira partida na Argentina, a equipe alvinegra venceu pelo simples placar de 1 a 0. Já na volta, diante de sua torcida, venceu por 4 a 3, em jogo duro que só foi decidido na prorrogação.

Grêmio - 2018

O Grêmio retornou à decisão da Recopa após 22 anos de seu primeiro título e justamente contra o mesmo rival de 1996, o Independiente. A primeira partida foi realizada em Avellaneda, na casa dos argentinos, e acabou em 1 a 1. Na volta, depois de jogo truncado, o Tricolor-Gaúcho saiu vitorioso após vencer por 5 a 4 nos pênaltis.

Flamengo - 2020

Flamengo venceu a Recopa em 2020 ao vencer o Independiente del Valle Crédito: Divulgação: Conmebol / Foto: Mauro Pimentel

O Rubro-Negro chegou a sua primeira final de Recopa após vencer a Libertadores de 2019. O rival daquela final é o mesmo de 2023: Independiente del Valle. No jogo de ida, os equatorianos fizeram jogo duro e as equipes empataram por 2 a 2. Na volta, embalado pela torcida no Maracanã, o Flamengo jogou com tranquilidade e goleou por 3 a 0 para conquistar o título.

Palmeiras - 2022

Palmeiras na final da Recopa Sul-Americana de 2022 Crédito: Cesar Greco / SE Palmeiras

Após encarar o Athetico Paranaense, o Palmeiras venceu a Recopa de 2022 e é o atual campeão. Na Arena da Baixada, na partida de ida, o placar ficou em 2 a 2, sem o favoritismo pesar para nenhum dos lados. Já na partida decisiva, no Allianz Parque, o Verdão venceu por 2 a 0 e garantiu a conquista.