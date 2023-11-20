Confira onde assistir Brasil x Argentina e mais jogos de seleções pelo mundo

Eliminatórias da Eurocopa
- Ucrânia x Itália
Data: segunda-feira (20)
Local: BayArena, Leverkusen - Alemanha
Horário: 16h45
Transmissão: SporTV
- Macedônia do Norte x Inglaterra
Data: segunda-feira (20)
Local: Toše Proeski Arena, Escópia - Macedônia
Horário: 16h45
Transmissão: Star Plus
- República Tcheca x Moldávia
Data: segunda-feira (20)
Local: Andrův Stadium, Olomouc - República Tcheca
Horário: 16h45
Transmissão: SporTV
Eliminatórias da Copa - América do Sul
- Paraguai x Colômbia
Data: terça-feira (21)
Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
Horário: 20h
Transmissão: SporTV
- Uruguai x Bolívia
Data: terça-feira (21)
Local: Centenário, Montevidéu - Uruguai
Horário: 20h30
Transmissão: SporTV
- Equador x Chile
Data: terça-feira (21)
Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito - Equador
Horário: 20h30
Transmissão: SporTV
- Brasil x Argentina
Data: terça-feira (21)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 21h30
Transmissão: TV Gazeta
- Peru x Venezuela
Data: terça-feira (21)
Local: Estádio Nacional do Peru, Lima
Horário: 23h
Transmissão: SporTV