  • Futebol
  • Confira onde assistir Brasil x Argentina e mais jogos de seleções pelo mundo
Confira onde assistir Brasil x Argentina e mais jogos de seleções pelo mundo

Buscando a recuperação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Seleção Brasileira enfrenta a Argentina de Messi e companhia no Maracanã
Redação de A Gazeta

20 nov 2023 às 11:11

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 11:11

Brasil x Argentina Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Eliminatórias da Eurocopa

  • Ucrânia x Itália
    Data:     segunda-feira (20)
    Local: BayArena, Leverkusen - Alemanha
    Horário: 16h45
    Transmissão: SporTV

  • Macedônia do Norte x Inglaterra
    Data:     segunda-feira (20)
    Local: Toše Proeski Arena, Escópia - Macedônia
    Horário: 16h45
    Transmissão: Star Plus

  • República Tcheca x Moldávia
    Data:     segunda-feira (20)
    Local: Andrův Stadium, Olomouc - República Tcheca
    Horário: 16h45
    Transmissão: SporTV

Eliminatórias da Copa - América do Sul

  • Paraguai x Colômbia
    Data:     terça-feira (21)
    Local: Defensores del Chaco, Assunção - Paraguai
    Horário: 20h
    Transmissão: SporTV

  • Uruguai x Bolívia
    Data: terça-feira (21)
    Local: Centenário, Montevidéu - Uruguai
    Horário: 20h30
    Transmissão: SporTV

  • Equador x Chile
    Data: terça-feira (21)
    Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, Quito - Equador
    Horário: 20h30
    Transmissão: SporTV

  • Brasil x Argentina
    Data: terça-feira (21)
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 21h30
    Transmissão: TV Gazeta

  • Peru x Venezuela
    Data: terça-feira (21)
    Local: Estádio Nacional do Peru, Lima
    Horário: 23h
    Transmissão: SporTV

Veja Também

Quem será campeão brasileiro se resultados do 1º turno se repetirem?

Confira onde assistir aos jogos adiados do Campeonato Brasileiro

"Vamos fazer de tudo para corrigir contra a Argentina", diz Diniz após derrota da seleção

