Confira onde assistir aos jogos decisivos dos estaduais no fim de semana

Campeonato Capixaba - Semifinal (volta)
- Vitória x Nova Venécia (ida: 1x3)
Quando: sábado (8), às 15h
Onde: Salvador Costa, Vitória
Transmissão: TVE Espírito Santo
Campeonato Carioca - Final (volta)
- Fluminense x Flamengo (ida: 0x2)
Quando: domingo (9), às 18h00
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Band (TV aberta) e Band Sports (TV fechada)
Campeonato Mineiro - Final (volta)
- Atlético-MG x América-MG (ida: 3x2)
Quando: domingo (9), às 16h30
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Globo Minas
Campeonato Gaúcho - Final (volta)
- Grêmio x Caxias (ida: 1x1)
Quando: sábado (8), às 16h30
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Transmissão: Globo-RS
Campeonato Paulista - Final (volta)
- Palmeiras x Água Santa (ida: 1x2)
Quando: domingo (9), às 16h
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Record (TV aberta), Paulistão Play (YouTube), TNT Sports (streaming)