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Programação

Confira onde assistir aos jogos decisivos dos estaduais no fim de semana

Confira datas, horários, locais e transmissões dos jogos de semifinais e finais dos campeonatos estaduais no Espírito Santo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2023 às 11:53

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 11:53

Vitória e América-MG precisam reverter o resultado do primeiro jogo, enquanto o Flamengo joga para defender a vantagem no marcador
Vitória e América-MG precisam reverter o resultado do primeiro jogo, enquanto o Flamengo joga para defender a vantagem no marcador Crédito: Laila Pecorari/Vitória FC; Marcelo Cortes/Flamengo e Mourão Panda/América

Campeonato Capixaba - Semifinal (volta)

  • Vitória x Nova Venécia (ida: 1x3)
    Quando: sábado (8), às 15h
    Onde: Salvador Costa, Vitória
    Transmissão: TVE Espírito Santo

Campeonato Carioca - Final (volta)

  • Fluminense x Flamengo (ida: 0x2)
    Quando:     domingo (9), às 18h00
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Band (TV aberta) e Band Sports (TV fechada)

Campeonato Mineiro - Final (volta)

  • Atlético-MG x América-MG (ida: 3x2)
    Quando:     domingo (9), às 16h30
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Globo Minas

Campeonato Gaúcho - Final (volta)

  • Grêmio x Caxias (ida: 1x1)
    Quando:     sábado (8), às 16h30
    Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Transmissão: Globo-RS

Campeonato Paulista - Final (volta)

  • Palmeiras x Água Santa (ida: 1x2)
    Quando:     domingo (9), às 16h
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Transmissão: Record (TV aberta), Paulistão Play (YouTube), TNT Sports (streaming)

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