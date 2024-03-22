Futebol

Confira onde assistir aos jogos de seleções e do Capixabão no fim de semana

No sábado (23) e no domingo (24) grandes seleções entram em campo pela Data Fifa, além do pontapé inicial das semifinais do Campeonato Capixaba

Publicado em 22 de Março de 2024 às 19:13

Redação de A Gazeta

Final de semana vai contar com amistoso do Brasil e jogos decisivos do Capixabão

Amistosos internacionais

Irlanda x Bélgica
  • Data: sábado (23)
  • Horário: 14h
  • Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda
  • Transmissão: Star+.
Inglaterra x Brasil
  • Data: sábado (24)
  • Horário: 16h
  • Local: Wembley Stadium, Londres, Inglaterra
  • Transmissão: Globo, SporTV e ge.
França x Alemanha
  • Data: sábado (23)
  • Horário: 17h
  • Local: Groupama Stadium, Lyon, França.
  • Transmissão: SporTV 2.
Itália x Equador 
  • Data: domingo (24)
  • Horário: 17h
  • Local: Red Bull Arena, Nova Jersey, Estados Unidos
  • Transmissão: SporTV.

Campeonato Capixaba

Vitória x Rio Branco-VN
  • Data: sábado (23)
  • Horário: 17h
  • Local: Salvador Costa, Vitória
  • Transmissão: TVE.
  • Porto Vitória x Rio Branco
  • Data: domingo (24)
  • Horário: 17h
  • Local: Kleber Andrade, Cariacica
  • Transmissão: TVE.

