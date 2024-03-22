Confira onde assistir aos jogos de seleções e do Capixabão no fim de semana

Amistosos internacionais
Irlanda x Bélgica
- Data: sábado (23)
- Horário: 14h
- Local: Aviva Stadium, Dublin, Irlanda
- Transmissão: Star+.
Inglaterra x Brasil
- Data: sábado (24)
- Horário: 16h
- Local: Wembley Stadium, Londres, Inglaterra
- Transmissão: Globo, SporTV e ge.
França x Alemanha
- Data: sábado (23)
- Horário: 17h
- Local: Groupama Stadium, Lyon, França.
- Transmissão: SporTV 2.
Itália x Equador
- Data: domingo (24)
- Horário: 17h
- Local: Red Bull Arena, Nova Jersey, Estados Unidos
- Transmissão: SporTV.
Campeonato Capixaba
Vitória x Rio Branco-VN
- Data: sábado (23)
- Horário: 17h
- Local: Salvador Costa, Vitória
- Transmissão: TVE.
- Porto Vitória x Rio Branco
- Data: domingo (24)
- Horário: 17h
- Local: Kleber Andrade, Cariacica
- Transmissão: TVE.