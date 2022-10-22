  • Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Começando neste sábado (22), a rodada do Brasileirão segue até a segunda-feira (24) com partidas por todo o Brasil. Confira onde assistir, horários e locais dos jogos do principal torneio do país!
Redação de A Gazeta

Publicado em 

Publicado em 22 de Outubro de 2022 às 07:00

Cano recebeu o prêmio de Jogador do Mês de setembro, concedido pela CBF Crédito: Flickr / Fluminense

SÁBADO (22)

  • Bragantino x Athletico-PR
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • América-MG x Flamengo
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Santos x Corinthians 
    Local: Vila Belmiro, Santos
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Avaí
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

DOMINGO (23)

  • Fluminense x Botafogo
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta e Premiere

  • Juventude x São Paulo
    Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (RS) e Premiere

  • Atlético-GO x Ceará
    Local: Antônio Accioly. Goiânia
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Goiás
    Local: Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Coritiba x Internacional
    Local:     Couto Pereira, Curitiba
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

SEGUNDA-FEIRA (24)

  • Fortaleza x Atlético-MG
    Local:     Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Veja Também

Um mês para a Copa do Mundo do Catar; o que você precisa saber?

Jornalistas de A Gazeta vão cobrir a Copa do Mundo direto do Catar

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 36ª RODADA DA SÉRIE B

  • Vasco x Criciúma - 22/10
    Local:     São Januário
    Horário: 16h30
    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Bahia x Vila Nova - 22/10
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Londrina x Sport - 22/10
    Local: Estádio do Café, Londrina
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Náutico x Grêmio - 23/10
    Local: Aflitos, Recife
    Horário: 16h
    Transmissão: Globo (PE), Premiere e SporTV

