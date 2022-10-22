Confira onde assistir aos jogos da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (22)
- Bragantino x Athletico-PR
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- América-MG x Flamengo
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Santos x Corinthians
Local: Vila Belmiro, Santos
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Avaí
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
DOMINGO (23)
- Fluminense x Botafogo
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Juventude x São Paulo
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Horário: 16h
Transmissão: Globo (RS) e Premiere
- Atlético-GO x Ceará
Local: Antônio Accioly. Goiânia
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Goiás
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Coritiba x Internacional
Local: Couto Pereira, Curitiba
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
SEGUNDA-FEIRA (24)
- Fortaleza x Atlético-MG
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 36ª RODADA DA SÉRIE B
- Vasco x Criciúma - 22/10
Local: São Januário
Horário: 16h30
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere e SporTV
- Bahia x Vila Nova - 22/10
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Londrina x Sport - 22/10
Local: Estádio do Café, Londrina
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Náutico x Grêmio - 23/10
Local: Aflitos, Recife
Horário: 16h
Transmissão: Globo (PE), Premiere e SporTV