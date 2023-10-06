Confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sábado (07)
- Goiás x Bahia
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Horário: 16h
Transmissão: Premiere
- Vasco x São Paulo
Local: São Januário, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Corinthians x Flamengo
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
Domingo (08)
- Fluminense x Botafogo
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta
- Palmeiras x Santos
Local: Arena Barueri, Barueri
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (SP)
- Internacional x Grêmio
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Horário: 16h
Transmissão: TV Globo (RS)
- Atlético-MG x Coritiba
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Athletico-PR x Bragantino
Local: Ligga Arena, Curitiba
Horário: 18h30
Transmissão: Rede Furacão
- Fortaleza x América-MG
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere
- Cuiabá x Cruzeiro *
Local: Arena Pantanal, Cuiabá
Horário: 21h
Transmissão: Premiere e SporTV
* Jogo adiado pela CBF