Confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023
Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:13

Taça do Campeonato Brasileiro
Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Sábado (07)

  • Goiás x Bahia

    Local:     Hailé Pinheiro, Goiânia
    Horário: 16h
    Transmissão: Premiere

  • Vasco x São Paulo

    Local: São Januário, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Corinthians x Flamengo

    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

Domingo (08)

  • Fluminense x Botafogo

    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta

  • Palmeiras x Santos

    Local: Arena Barueri, Barueri
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (SP)

  • Internacional x Grêmio

    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Globo (RS)

  • Atlético-MG x Coritiba

    Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Athletico-PR x Bragantino

    Local: Ligga Arena, Curitiba
    Horário: 18h30
    Transmissão: Rede Furacão

  • Fortaleza x América-MG

    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere

  • Cuiabá x Cruzeiro *

    Local:     Arena Pantanal, Cuiabá
    Horário: 21h
    Transmissão: Premiere e SporTV

    * Jogo adiado pela CBF

