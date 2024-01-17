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Amistoso

Com Everton Ribeiro, Bahia empata com time da 2ª divisão inglesa

Clube brasileiro, que está realizando pré-temporada em Manchester, ficou no 3 a 3 com o Blackburn Rovers nesta quarta-feira (17)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 jan 2024 às 20:53

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 20:53

Amistoso com o Blackburn Rovers, da Inglaterra, faz parte da preparação do Bahia na Europa
Amistoso com o Blackburn Rovers, da Inglaterra, faz parte da preparação do Bahia na Europa Crédito: Letícia Martins/EC Bahia
Em pré-temporada na cidade de Manchester, o Bahia disputou nesta quarta-feira um amistoso com o Blackburn Rovers, time da segunda divisão da Inglaterra, e ficou no empate em 3 a 3. Principal reforço para 2024, o meia Everton Ribeiro foi escalado como capitão pelo técnico Rogério Ceni no primeiro teste da equipe para a temporada 2024.
Os gols do Bahia foram marcados por Jean Lucas e Everaldo (duas vezes). Dilan Markanday, Adam Wharton e Semir Telalovic marcaram para o time inglês no Joie Stadium, que é utilizado pelo Manchester City para jogos do time feminino e das categorias de base. "Foi um bom teste. Estamos no começo da pré-temporada e eles estão no meio da deles. Na parte física, eles estiveram melhor que a gente, mas conseguimos impor nosso jogo", afirmou Everaldo.
O Bahia fez o primeiro gol logo aos 2 minutos de jogo, mas terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 1. O Blackburn conseguiu ampliar sua vantagem no início do segundo tempo, mas permitiu o empate do Bahia e quase levou a virada no último lance da partida. O Blackburn ocupa a 18ª colocação entre os 24 times da segunda divisão inglesa e tem a pior defesa do campeonato, com 52 gols sofridos em 27 rodadas.
Rogério Ceni usou 22 jogadores no amistoso e iniciou a partida com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Luciano Juba; Rezende e Jean Lucas; Everton Ribeiro, Thaciano, Cauly e Biel. No intervalo, o técnico fez 10 trocas e manteve apenas Thaciano, que mais tarde deu lugar a Ruan Pablo.
"Tivemos apenas três treinamentos de parte tática. Ainda não temos o ritmo para jogar contra uma equipe que está no meio da temporada. Tem muita coisa para corrigir, mas é algo completamente natural neste momento", afirmou o técnico do Bahia.

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