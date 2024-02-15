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Bela atitude

Com câncer terminal, técnico sueco vai realizar o sonho de comandar o Liverpool

Clube inglês fará um amistoso beneficente, onde vai dar a oportunidade de Sven-Göran Eriksson realizar um desejo antigo após revelar que é fã dos Reds

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2024 às 18:52
Sven-Goran Eriksson anunciou em janeiro que teria no máximo
Sven-Goran Eriksson anunciou em janeiro que teria no máximo "um ano de vida" Crédito: Alberto Lingria/Reuters/Folhapress
O ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, vai realizar um grande sonho de vida. Em janeiro deste ano, revelou que teria "no máximo um ano" de vida por conta de um câncer de pâncreas, e que também tinha o sonho de comandar o Liverpool em algum momento por ser um grande fã do clube.
Sabendo disso, os Reds decidiram fazer o sonho do sueco de 76 se concretizar, o treinador vai comandar a equipe em um amistoso beneficente, que será realizado no dia 23 de março contra o Ajax, em Anfield. A partida reunirá ex-jogadores das duas equipes.
Liverpool vai dar a oportunidade de Sven-Goran Eriksson comandar a equipe em um jogo amistoso
Liverpool vai dar a oportunidade de Sven-Goran Eriksson comandar a equipe em um jogo amistoso Crédito: Reprodução/Liverpool
"Todas as pessoas ligadas ao clube e à LFC Foundation estão ansiosas para receber calorosamente o torcedor do LFC, Sven, e sua família em Anfield, e vê-lo no banco naquele dia, por uma fantástica causa de caridade", disse o clube.
Atual técnico do Liverpool, Jürgen Klopp deu uma declaração recente convidando o treinador sueco a realizar o trabalho dele durante um dia. "Você é mais que bem-vindo para vir aqui, sentar-se na minha cadeira, no meu escritório e fazer meu trabalho por um dia, se quiser. Não é um problema", afirmou o alemão.
Sven-Goran Eriksson levou a seleção da Inglaterra para as quartas de final das Copas do Mundo de 2002 e 2006. Por clubes, conquistou a Copa da Uefa pelo IFK Goteborg, além de três campeonatos portugueses pelo Benfica e um Campeonato Italiano pela Lazio, além de outras conquistas. 

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