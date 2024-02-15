Com câncer terminal, técnico sueco vai realizar o sonho de comandar o Liverpool

Sven-Goran Eriksson anunciou em janeiro que teria no máximo "um ano de vida" Crédito: Alberto Lingria/Reuters/Folhapress

O ex-técnico da Inglaterra, Sven-Goran Eriksson, vai realizar um grande sonho de vida. Em janeiro deste ano, revelou que teria "no máximo um ano" de vida por conta de um câncer de pâncreas, e que também tinha o sonho de comandar o Liverpool em algum momento por ser um grande fã do clube.

Sabendo disso, os Reds decidiram fazer o sonho do sueco de 76 se concretizar, o treinador vai comandar a equipe em um amistoso beneficente, que será realizado no dia 23 de março contra o Ajax, em Anfield. A partida reunirá ex-jogadores das duas equipes.

Liverpool vai dar a oportunidade de Sven-Goran Eriksson comandar a equipe em um jogo amistoso Crédito: Reprodução/Liverpool

"Todas as pessoas ligadas ao clube e à LFC Foundation estão ansiosas para receber calorosamente o torcedor do LFC, Sven, e sua família em Anfield, e vê-lo no banco naquele dia, por uma fantástica causa de caridade", disse o clube.

Atual técnico do Liverpool, Jürgen Klopp deu uma declaração recente convidando o treinador sueco a realizar o trabalho dele durante um dia. "Você é mais que bem-vindo para vir aqui, sentar-se na minha cadeira, no meu escritório e fazer meu trabalho por um dia, se quiser. Não é um problema", afirmou o alemão.