Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Com 2 jogadores a mais, Vasco vence o Botafogo em clássico tumultuado
Campeonato Carioca

Com 2 jogadores a mais, Vasco vence o Botafogo em clássico tumultuado

Alex Teixeira e Pedro Raul marcaram os gols da vitória do Vasco, no Maracanã. Cruz-Maltino entrou no G-4 da competição
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2023 às 23:19

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 23:19

Nenê e Alex Teixeira comemoram vitória do Vasco sobre o Botafogo
Nenê e Alex Teixeira comemoram vitória do Vasco sobre o Botafogo Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
Em um clássico bastante tumultuado, o Vasco derrotou o Botafogo, por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, em duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida muito disputada registrou duas expulsões de jogadores botafoguenses, muita tensão entre os atletas e mal-estar do zagueiro Philipe Sampaio, que precisou ser levado ao hospital para exames.
Com a vitória o Vasco assumiu a quarta colocação na classificação, com 14 pontos, enquanto o Botafogo segue com 16 ao lado do Fluminense. A liderança é do Flamengo, com 17.

O jogo

O primeiro tempo foi repleto de emoção. Os jogadores honraram o apelido de "Clássico da Amizade" só nos primeiros cinco minutos. Adryelson e Galarza trocaram empurrões, causando uma confusão generalizada. Os dois foram punidos com o cartão amarelo.
Aos dez, Adryelson teve de fazer falta em Pedro Raul e foi expulso. O técnico Luís Castro colocou o zagueiro Philipe Sampaio no lugar do meio-campista Marlon Freitas para ajustar a zaga. Com isso, o Vasco teve o domínio do jogo. Piton e Barros, em belas finalizações, levaram muito perigo ao bom goleiro Lucas Perri.
Aos 28 minutos, enorme apreensão no Maracanã, quando Philipe Sampaio, sozinho, desabou no gramado. O atleta foi prontamente atendido pelos médicos do Botafogo e a ambulância foi acionada. O jogador, aplaudido pelas duas torcidas, se recuperou, foi andando até a ambulância e ficou em observação. Depois seguiu para o hospital para ser submetido a exames.
O jogo prosseguiu e o Vasco continuou criando oportunidades. Na melhor delas, aos 43 minutos, Pedro Raul chutou para fora sem goleiro. O Botafogo respondeu em bela cobrança de falta de Gabriel Pires, com a bola passando muito perto da meta de Halls
Mas ainda havia mais tempo para confusão. Aos 52 minutos, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou pênalti de Carli, que havia entrado no lugar de Philipe Sampaio, em Puma Rodríguez.
Após muita reclamação e início de briga, o lance foi revisto no VAR e o juiz anulou a marcação da penalidade. Mas o Botafogo teve aumento de prejuízo porque o lateral Rafael foi expulso por empurrar o rosto de Barros e tentar agredir Miranda.
A segunda etapa correspondeu às expectativas. Com dois jogadores a mais, o Vasco foi pressão o tempo todo. Pedro Raul perdeu mais uma grande chance, mas foi Alex Teixeira, de cabeça, aos dez minutos, que abriu o placar para a equipe de São Januário.
A partir daí, o jogo teve um mesmo enredo. Vasco no ataque, Pedro Raul tendo oportunidades para marcar e Lucas Perri fazendo boas defesas. Aos 25, não teve jeito para o Botafogo. Pedro Raul, de cabeça, fez 2 a 0.
Vale destacar o empenho dos jogadores do Botafogo apesar de atuar todo o segundo tempo com dois jogadores a menos. O time obrigou o goleiro Halls a fazer duas belas defesas. O fim de jogo foi aberto com os dois times tendo chances de marcar. O Botafogo chegou a ter contra-ataques, demonstrando muita coragem e valentia.

Veja Também

Gabigol entra no ranking dos 10 maiores artilheiros do Flamengo; veja lista

Seleção Brasileira vai enfrentar o Marrocos no primeiro amistoso de 2023

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados