Com 2 jogadores a mais, Vasco vence o Botafogo em clássico tumultuado

Nenê e Alex Teixeira comemoram vitória do Vasco sobre o Botafogo Crédito: Daniel Ramalho/Vasco

Em um clássico bastante tumultuado, o Vasco derrotou o Botafogo, por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, em duelo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida muito disputada registrou duas expulsões de jogadores botafoguenses, muita tensão entre os atletas e mal-estar do zagueiro Philipe Sampaio, que precisou ser levado ao hospital para exames.

Com a vitória o Vasco assumiu a quarta colocação na classificação, com 14 pontos, enquanto o Botafogo segue com 16 ao lado do Fluminense. A liderança é do Flamengo, com 17.

O jogo

O primeiro tempo foi repleto de emoção. Os jogadores honraram o apelido de "Clássico da Amizade" só nos primeiros cinco minutos. Adryelson e Galarza trocaram empurrões, causando uma confusão generalizada. Os dois foram punidos com o cartão amarelo.

Aos dez, Adryelson teve de fazer falta em Pedro Raul e foi expulso. O técnico Luís Castro colocou o zagueiro Philipe Sampaio no lugar do meio-campista Marlon Freitas para ajustar a zaga. Com isso, o Vasco teve o domínio do jogo. Piton e Barros, em belas finalizações, levaram muito perigo ao bom goleiro Lucas Perri.

Aos 28 minutos, enorme apreensão no Maracanã, quando Philipe Sampaio, sozinho, desabou no gramado. O atleta foi prontamente atendido pelos médicos do Botafogo e a ambulância foi acionada. O jogador, aplaudido pelas duas torcidas, se recuperou, foi andando até a ambulância e ficou em observação. Depois seguiu para o hospital para ser submetido a exames.

O jogo prosseguiu e o Vasco continuou criando oportunidades. Na melhor delas, aos 43 minutos, Pedro Raul chutou para fora sem goleiro. O Botafogo respondeu em bela cobrança de falta de Gabriel Pires, com a bola passando muito perto da meta de Halls

Mas ainda havia mais tempo para confusão. Aos 52 minutos, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou pênalti de Carli, que havia entrado no lugar de Philipe Sampaio, em Puma Rodríguez.

Após muita reclamação e início de briga, o lance foi revisto no VAR e o juiz anulou a marcação da penalidade. Mas o Botafogo teve aumento de prejuízo porque o lateral Rafael foi expulso por empurrar o rosto de Barros e tentar agredir Miranda.

A segunda etapa correspondeu às expectativas. Com dois jogadores a mais, o Vasco foi pressão o tempo todo. Pedro Raul perdeu mais uma grande chance, mas foi Alex Teixeira, de cabeça, aos dez minutos, que abriu o placar para a equipe de São Januário.

A partir daí, o jogo teve um mesmo enredo. Vasco no ataque, Pedro Raul tendo oportunidades para marcar e Lucas Perri fazendo boas defesas. Aos 25, não teve jeito para o Botafogo. Pedro Raul, de cabeça, fez 2 a 0.