Com 100° gol de Bruno Henrique, Flamengo vence Vasco chega na final do Carioca

Bruno faz um dos gols da semi-final contra o Vasco Crédito: Flamengo

O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A vaga veio com vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado, no Maracanã. O terceiro Clássico dos Milhões da temporada, com três vitórias do Flamengo, também foi marcado pelo 100º gol de Bruno Henrique pelo clube. O rival da decisão sairá do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense goleou no primeiro jogo: 4 a 0.

Como tem melhor campanha no campeonato e havia vencido a partida de ida, o Flamengo tinha a vantagem do empate. O Vasco precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar para decisão. A segunda semifinal foi dominada pelo Flamengo, que fez mais de 15 finalizações contra apenas 3 do adversário.

No Maracanã com mais de 51 mil torcedores, o Flamengo iniciou o jogo tentando ocupar os espaços no campo do Vasco, enquanto a equipe de Fábio Carille buscava encaixar contra-ataques com o português Nuno Moreira. A primeira chance perigosa do jogo foi do mandante. Arrascaeta cruzou, e Varela, na primeira trave, tocou para o gol. O goleiro Léo Jardim impediu o gol quase em cima da linha. Na sequência, a defesa do Vasco afastou.

A resposta do Vasco veio rapidamente. Após cobrança de falta de Philippe Coutinho, a defesa flamenguista não conseguiu cortar e a bola caiu para Lucas Freitas, que se atrapalhou no domínio. Nuno Moreira aproveitou a sobra e marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Foi também o primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi no Campeonato Carioca em 18 jogos. Desde 2023 no Flamengo e campeão estadual no ano passado, ele disputou 86 partidas e não sofreu gol em 42 delas.

O Flamengo chegou ao empate aos 34 minutos. Após Arrascaeta arriscar um chute de fora da área, a bola desviou na zaga do Vasco e sobrou para Bruno Henrique que marcou seu centésimo gol pelo Flamengo. Com o passar do tempo, o Flamengo foi transformando seu maior volume de jogo em chances de virar o jogo. "Feliz por esta marca individual", afirmou o atacante ao SporTV na saída para o intervalo. "Agora é acertamos os detalhes para sairmos com a vitória", completou o atacante, autor também do gol na vitória por 1 a 0 na partida de ida das semifinais.

No segundo tempo, os dois times perderam jogadores por questões físicas. Primeiro foi Philippe Coutinho, que deu lugar a Loide Augusto, antes dos 10 minutos após sentir a virilha. Pouco depois, foi a vez do Flamengo perder um atleta. Bruno Henrique sentiu a coxa e foi substituído por Luiz Araújo. E foi do substituto de Bruno Henrique o gol da virada após uma bela jogada individual.