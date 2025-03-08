Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Com 100° gol de Bruno Henrique, Flamengo vence Vasco chega na final do Carioca
Futebol

Com 100° gol de Bruno Henrique, Flamengo vence Vasco chega na final do Carioca

O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca depois de virar para cima do Cruz-Maltino por 2 a 1, neste sábado (8)

Publicado em 08 de Março de 2025 às 20:12

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 mar 2025 às 20:12
Bruno faz um dos gols da semi-final contra o Vasco
Bruno faz um dos gols da semi-final contra o Vasco Crédito: Flamengo
O Flamengo é o primeiro finalista do Campeonato Carioca. A vaga veio com vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o Vasco neste sábado, no Maracanã. O terceiro Clássico dos Milhões da temporada, com três vitórias do Flamengo, também foi marcado pelo 100º gol de Bruno Henrique pelo clube. O rival da decisão sairá do confronto entre Fluminense e Volta Redonda. O Fluminense goleou no primeiro jogo: 4 a 0.
Como tem melhor campanha no campeonato e havia vencido a partida de ida, o Flamengo tinha a vantagem do empate. O Vasco precisava vencer por dois gols de diferença para se classificar para decisão. A segunda semifinal foi dominada pelo Flamengo, que fez mais de 15 finalizações contra apenas 3 do adversário.
No Maracanã com mais de 51 mil torcedores, o Flamengo iniciou o jogo tentando ocupar os espaços no campo do Vasco, enquanto a equipe de Fábio Carille buscava encaixar contra-ataques com o português Nuno Moreira. A primeira chance perigosa do jogo foi do mandante. Arrascaeta cruzou, e Varela, na primeira trave, tocou para o gol. O goleiro Léo Jardim impediu o gol quase em cima da linha. Na sequência, a defesa do Vasco afastou.
A resposta do Vasco veio rapidamente. Após cobrança de falta de Philippe Coutinho, a defesa flamenguista não conseguiu cortar e a bola caiu para Lucas Freitas, que se atrapalhou no domínio. Nuno Moreira aproveitou a sobra e marcou pela primeira vez com a camisa do Vasco. Foi também o primeiro gol sofrido pelo goleiro Rossi no Campeonato Carioca em 18 jogos. Desde 2023 no Flamengo e campeão estadual no ano passado, ele disputou 86 partidas e não sofreu gol em 42 delas.
O Flamengo chegou ao empate aos 34 minutos. Após Arrascaeta arriscar um chute de fora da área, a bola desviou na zaga do Vasco e sobrou para Bruno Henrique que marcou seu centésimo gol pelo Flamengo. Com o passar do tempo, o Flamengo foi transformando seu maior volume de jogo em chances de virar o jogo. "Feliz por esta marca individual", afirmou o atacante ao SporTV na saída para o intervalo. "Agora é acertamos os detalhes para sairmos com a vitória", completou o atacante, autor também do gol na vitória por 1 a 0 na partida de ida das semifinais.
No segundo tempo, os dois times perderam jogadores por questões físicas. Primeiro foi Philippe Coutinho, que deu lugar a Loide Augusto, antes dos 10 minutos após sentir a virilha. Pouco depois, foi a vez do Flamengo perder um atleta. Bruno Henrique sentiu a coxa e foi substituído por Luiz Araújo. E foi do substituto de Bruno Henrique o gol da virada após uma bela jogada individual.
Luiz Araújo recebeu a bola na intermediária, evitou a ação de três jogadores vascaínos e bateu cruzado para vencer Léo Jardim aos 23 minutos. Depois, o Flamengo só precisou administrar o tempo para garantir sua sétima decisão de Campeonato Carioca consecutiva.

Veja Também

Diretor do Barcelona avalia possível volta de Neymar

Leila diz que Palmeiras vai pedir exclusão do Cerro de torneios da Conmebol

Amor incondicional pelo Vasco e por Vegetti: conheça Gabriel da Colina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clube vasco da gama Esportes flamengo Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil
Tadeu Schmidt na casa do BBB 26
Tadeu quebra protocolo do BBB 26 e revela morte de Oscar Schmidt aos participantes
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados