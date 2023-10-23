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Brasileirão

Chances de rebaixamento de Corinthians e Santos aumentam; veja probabilidades

Campeonato Brasileiro se encaminha para a reta final e a disputa na zona da degola está bastante acirrada
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 out 2023 às 19:14

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 19:14

Edenilson, do Internacional, discute suposto caso de racismo por parte de Rafael Ramos, do Corinthians, durante a partida entre as equipes
Corinthians se afunda na crise e corre risco de rebaixamento Crédito: Max Peixoto/DiaEsportivo
A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro foi muito ruim para as pretensões de Corinthians e Santos no torneio. A equipe do Parque São Jorge empatou em casa com o lanterna América-MG (1 a 1), enquanto o rival da Baixada Santista levou uma goleada histórica do Internacional: 7 a 1. Ambos são protagonistas na luta contra o rebaixamento e precisam de reação urgente para se livrar da degola.
A batalha para fugir da queda ainda envolve Vasco, Goiás, Cruzeiro, Bahia e Internacional. São Paulo e Cuiabá tiveram uma rodada favorável e estão mais distantes da zona do descenso. A pontuação mágica, neste momento, para se livrar do rebaixamento é 43 pontos. América-MG e Coritiba estão muito próximos da Série B.
Na parte de cima da tabela, o Botafogo, apesar do tropeço diante do Athletico-PR, é franco favorito para erguer a taça do Brasileirão, com Red Bull Bragantino e Flamengo como principais perseguidores. Sessenta e nove pontos devem ser suficientes para o time de General Severiano festejar a campanha. O clube do interior paulista e o rubro-negro têm se destacado na luta por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores. O Flamengo ganhou duas com Tite.
Palmeiras, Athletico-PR, Grêmio, Atlético-MG, Fluminense e Fortaleza aparecem um pouco mais atrás, brigando por uma vaga na fase de grupos e outras duas na fase prévia da Libertadores. Fortaleza e Flu ainda têm a disputa das finais da Sul-Americana (no sábado, contra a LDU) e da Libertadores (dia 4 de novembro, diante do Boca Juniors), respectivamente, em que podem também se garantir no principal torneio da América do Sul de 2024. Para se classificar pelo Brasileirão, somar 58 pontos deve ser suficiente.

Confira as probabilidades

  • América-MG: 99,6%
  • Coritiba: 98,9%
  • Vasco: 51,7%
  • Santos: 50,3%
  • Goiás: 36,7%
  • Corinthians: 25,3%
  • Cruzeiro: 14,2%
  • Bahia: 10,2%
  • Inter: 8%
  • Cuiabá: 3,4%
  • São Paulo: 1,7%

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