Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Gazeta na Rede #24 - Reveja a live sobre Brasileirão
2ª temporada

Gazeta na Rede #24 - Reveja a live sobre Brasileirão

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 17:58

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 17:58

Filipe Souza, Murilo Cuzzuol e Breno Coelho comandam o programa transmitido no Instagram, no Facebook, no YouTube e no site de A Gazeta com análises e pitacos sobre as partidas da Seleção Brasileira e o futebol brasileiro. Confira no vídeo acima!

VEJA MAIS SOBRE FUTEBOL

STJD nega liminar e Botafogo não enfrenta Fortaleza nesta terça-feira (24)

Flamengo bate Vasco no primeiro clássico com Tite e fica a 9 pontos do Bota

Em jogo de 2 dias por falta de luz, Botafogo empata com Athletico-PR

Felipe Neto aciona Justiça para adiar Botafogo x Athletico-PR; entenda

Flamengo e Vasco travam o 'Clássico dos Milhões' no Brasileirão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

copa do brasil Esportes Futebol Libertadores Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados