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CBF e Globo fecham contrato para transmissão da Supercopa até 2027

O torneio, que abre oficialmente o calendário do futebol nacional masculino, coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileirão e da Copa do Brasil

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 17:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 dez 2024 às 17:00
Campeão do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, na Supercopa 2025
Campeão do Brasileirão, o Botafogo enfrenta o Flamengo, campeão da Copa do Brasil, na Supercopa 2025 Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A CBF anunciou nesta segunda-feira (23) que acertou com a Globo um contrato de exclusividade dos direitos de transmissão da Supercopa pelos próximos três anos, de 2025 a 2027, em todas as suas plataformas. O torneio, que abre oficialmente o calendário do futebol nacional masculino, coloca frente a frente os campeões do Campeonato Brasileirão e da Copa do Brasil.
Em 2025, pela primeira vez, o confronto será entre dois times cariocas, Botafogo e Flamengo, que irão se enfrentar no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), no dia 2 de fevereiro, com transmissão da TV Globo, Sportv e Première.
O atual campeão da Supercopa é o São Paulo, que conquistou o título ao derrotar o Palmeiras no início de 2024. Com duas conquistas, o Flamengo é o maior vencedor do torneio, que passou a ser disputado neste formato a partir de 2020. Além do São Paulo, o Atlético-MG e o Palmeiras já levantaram a taça uma vez.
Em 2024, a Supercopa do Brasil passou a ser chamada de Supercopa Rei, em uma homenagem a Pelé, que morreu em dezembro de 2022. "É uma felicidade para a CBF abrir oficialmente a temporada de 2025 com a Supercopa Rei, uma competição de excelência que já se consolidou no calendário nacional", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

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