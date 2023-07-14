  • Início
  • Futebol
  • Cartola: dicas para você mitar na 15ª rodada do Brasileirão 2023
Cartola: dicas para você mitar na 15ª rodada do Brasileirão 2023

Com opções para quem quer gastar e para quem quer economizar, o time de A Gazeta chega com tudo para garantir mais uma rodada de boas pontuações no fantasy game mais amado do Brasil

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 19:52

João Barbosa

A 15ª rodada do Brasileirão está batendo na porta com clássicos regionais e disputas importantes no topo da tabela. Como vocês já sabem, preparamos algumas dicas para garantir a mitada no Cartola, o fantasy game mais amado desse Brasil. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!

Escalação de A Gazeta

  • Goleiro: 
    Bento (Athletico-PR) - C$ 10.12

  • Zagueiros: 
    Brítez (Fortaleza) - C$ 9.79
    Víctor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.53

  • Laterais:
    Bruno Pacheco (Fortaleza) - C$ 12.22
    Rafinha (São Paulo) - C$ 8.26

  • Meio-campistas:
    Marlon Freitas (Botafogo) - C$ 5.98
    Caio Alexandre (Fortaleza) - C$ 9.30
    Vitor Bueno (Athletico-PR) - C$ 8.66

  • Atacantes:
    Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 13.41
    Luís Henrique (Botafogo) - C$ 4.90
    Thiago Galhardo (Fortaleza) - C$ 7.05
Escalação de A Gazeta para a 15ª rodada do Brasileirão
Escalação de A Gazeta para a 15ª rodada do Brasileirão Crédito: Reprodução / Cartola

