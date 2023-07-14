Cartola: dicas para você mitar na 15ª rodada do Brasileirão 2023

A 15ª rodada do Brasileirão está batendo na porta com clássicos regionais e disputas importantes no topo da tabela. Como vocês já sabem, preparamos algumas dicas para garantir a mitada no Cartola, o fantasy game mais amado desse Brasil. Confira os detalhes no vídeo acima e como ficou o time de A Gazeta para essa rodada na lista abaixo!
Escalação de A Gazeta
- Goleiro:
Bento (Athletico-PR) - C$ 10.12
- Zagueiros:
Brítez (Fortaleza) - C$ 9.79
Víctor Cuesta (Botafogo) - C$ 10.53
- Laterais:
Bruno Pacheco (Fortaleza) - C$ 12.22
Rafinha (São Paulo) - C$ 8.26
- Meio-campistas:
Marlon Freitas (Botafogo) - C$ 5.98
Caio Alexandre (Fortaleza) - C$ 9.30
Vitor Bueno (Athletico-PR) - C$ 8.66
- Atacantes:
Vitor Roque (Athletico-PR) - C$ 13.41
Luís Henrique (Botafogo) - C$ 4.90
Thiago Galhardo (Fortaleza) - C$ 7.05