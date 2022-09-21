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Seleção Brasileira

Capixaba Mariana é convocada para disputar o Mundial Sub-17 na Índia

Goleira do Fluminense vinha participando dos treinamentos da seleção e agora está confirmada na lista da treinadora Simone Jatobá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2022 às 16:35

Publicado em 21 de Setembro de 2022 às 16:35

Mariana Ribeiro completou 17 anos e recentemente foi promovida para os profissionais do Fluminense
Mariana Ribeiro completou 17 anos e recentemente foi promovida para os profissionais do Fluminense Crédito: Adriano Fontes/CBF
A seleção brasileira de futebol feminino disputará a Copa do Mundo Sub-17, que começa no próximo dia 11 de outubro, na Índia. Na manhã desta quarta-feira (21), a treinadora Simone Jatobá finalizou a lista de convocadas para a competição, que conta com a goleira capixaba Mariana, do Fluminense.
A atleta de 17 anos começou a carreira no Vilavelhense e disputou a última edição da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Ela já vinha participando dos treinos da seleção, sendo coroada agora com a convocação para o Mundial.
Agora o Brasil parte para a preparação, pensando na estreia contra o Marrocos, no dia 11. Antes de viajar, a seleção disputa um torneio amistoso em Girona, Espanha. No dia 29 de setembro, enfrenta a China, e no dia 2 de outubro, o México.

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