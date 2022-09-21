Capixaba Mariana é convocada para disputar o Mundial Sub-17 na Índia

Mariana Ribeiro completou 17 anos e recentemente foi promovida para os profissionais do Fluminense Crédito: Adriano Fontes/CBF

A seleção brasileira de futebol feminino disputará a Copa do Mundo Sub-17, que começa no próximo dia 11 de outubro, na Índia. Na manhã desta quarta-feira (21), a treinadora Simone Jatobá finalizou a lista de convocadas para a competição, que conta com a goleira capixaba Mariana, do Fluminense.

A atleta de 17 anos começou a carreira no Vilavelhense e disputou a última edição da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Ela já vinha participando dos treinos da seleção, sendo coroada agora com a convocação para o Mundial.