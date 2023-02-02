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  • Campeão do mundo em 2018, Varane anuncia aposentadoria da seleção francesa
Aos 29 anos

Campeão do mundo em 2018, Varane anuncia aposentadoria da seleção francesa

Zagueiro disputou a Copa em 2014, 2018 e 2022 pelos Le Bleus, mas decidiu não seguir com a seleção para as próximas disputas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 10:46

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 10:46

Na Copa do Mundo, Varane foi campeão em 2018, e vice em 2022 com a seleção francesa
Na Copa do Mundo, Varane foi campeão em 2018, e vice em 2022 com a seleção francesa Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O zagueiro Raphael Varane, de 29 anos, anunciou nesta quinta-feira (2) nas redes sociais que não jogará mais pela França. Ele disputou as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022 pelos Le Bleus.
Varane continuará jogando por clubes. Atualmente ele defende as cores do Manchester United, com quem tem contrato até o fim da temporada de 2024/25.
A aposentadoria do zagueiro da seleção de Didier Deschamps já vinha sendo cogitada pela imprensa francesa. Além do título de 2018, Varane foi vice em 2022 e caiu nas quartas em 2014 para a campeã Alemanha.
Raphael Varane fez 93 jogos e marcou cinco gols pelo time principal da França

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