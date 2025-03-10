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Preocupação

Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca Flamengo contra o Fluminense

Bruno Henrique teve uma lesão constatada e desfalca o Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca

Publicado em 10 de Março de 2025 às 18:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2025 às 18:30
De pênalti, Bruno Henrique marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco
Bruno Henrique marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O atacante sentiu uma fisgada na coxa direita e precisou ser substituído no clássico contra o Vasco, no último sábado. Segundo o chefe do departamento médico rubro-negro, Fernando Sassaki, foi constatado um edema no músculo posterior e o jogador já iniciou o tratamento. Bruno Henrique foi o autor do gol que abriu a vitória do Flamengo sobre o Vasco por 2 a 1 no último sábado. Com o tento, o atacante chegou aos 100 com a camisa rubro-negra e ampliou seu histórico de ser o "rei dos clássicos", mantendo o Cruzmaltino como sua maior vítima, agora com 11 gols sofridos.
"O Bruno Henrique, no segundo tempo do jogo contra o Vasco, saiu com uma dor na posterior da coxa. Já iniciou o tratamento de imediato, fizemos o exame de imagem que constatou uma pequena lesão do músculo posterior da coxa direita. Ele já teve uma boa evolução hoje e agora estamos iniciando o processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. Vamos monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico, vamos respeitar essa cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano", disse Fernando Sassaki, chefe do departamento médico, à Fla TV.
Já o zagueiro Danilo está liberado para enfrentar o Fluminense nesta quarta. O jogador foi poupado do duelo contra o Vasco em função de controle de cargas. "Ele está bem, sem dor, já está com a preparação física no campo fazendo um planejamento para esse jogo de quarta-feira", afirma Fernando.
Também lesionados, Everton Cebolinha e Michael podem ficar à disposição para domingo, no segundo jogo da final do Carioca. Sem dores, eles já estão entregues à preparação física. "Hoje estão em uma nova fase. Entraram no campo com a preparação física, sendo monitorado também pela fisioterapia. Não tiveram nenhuma intercorrência nas atividades, não se queixaram de dor e seguem conforme a programação. Como esses dois atletas entraram agora na fase de campo, tudo vai depender da evolução diária. Conforme eles forem cumprindo as etapas, a gente vai conseguir ter uma decisão sobre o jogo de domingo", afirma o chefe do Departamento Médico.

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