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Cofre cheio

Flamengo aumenta orçamento de 2025 para reforços em mais de R$ 60 milhões

Diretoria que assumiu em janeiro readequou valores, e novo documento será votado em breve

Publicado em 10 de Março de 2025 às 11:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2025 às 11:12
 Mesmo que tenha um dos melhores elencos da América do Sul, o Flamengo segue tentando se manter hegemônico no cenário nacional e continental. Para isso, a diretoria rubro-negra aprovou um aumento considerável no orçamento de reforços em 2025. Ao todo, são mais de R$ 60 milhões para José Boto e companhia qualificarem ainda mais o elenco.
José Boto e Bap no Ninho do Urubu, CT do Flamengo Crédito: Foto: Marcelo Cortes / CRF

MAIS REFORÇOS PARA O FLAMENGO?

A gestão comandada por Luiz Eduardo Baptista, o BAP, já havia prometido que mudaria o orçamento para 2025. O documento mais antigo é uma herança de Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee e companhia, que deixaram o comando do Flamengo após derrota nas últimas eleições presidenciais.
É importante frisar que a alteração só foi possível porque o orçamento da gestão Landim não foi votado, diante da necessidade de um estudo para entender a viabilidade do orçamento.
A previsão do aporte visando reforços era de R$ 124 milhões, mas, no novo orçamento, passa a ser de R$ 186 milhões, contando os dois períodos em que a janela de transferências está aberta no Brasil. As cifras ainda precisam passar pelo Conselho de Administração.
A diretoria rubro-negra gastou R$ 43,9 milhões do montante até o momento, apenas na operação envolvendo o atacante Juninho, que veio do futebol do Azerbaijão. Danilo, ex-Juventus, assinou sem custos.

ARRECADAÇÃO RECORDE E ESTÁDIO DISTANTE

Entre as outras novidades do documento, o Flamengo projeta um faturamento de R$ 1,4 bilhão em 2025, que se tornaria recorde absoluto no futebol brasileiro, superando marca do próprio Rubro-Negro. Em 2023, o clube carioca arrecadou R$ 1,37 bilhão.
O estádio também esteve em pauta, embora pareça mais distante do que gestão Landim projetava inicialmente. Bap, inclusive, já citou que os gastos devem ficar na casa dos R$ 3 bilhões e preferiu não dar previsão exata sobre o momento da inauguração. Um estudo foi encomendado para observar a viabilidade da construção.

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