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Violência

Briga de torcedores após Corinthians x Santos deixa um homem morto

Em ato de covardia e selvageria, torcedor de 20 anos é morto após ônibus com torcedores do Corinthians ter sido cercado por carros de rivais

Publicado em 23 de Junho de 2022 às 11:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2022 às 11:25
Responsáveis pela morte de torcedor ainda não foram identificados
Responsáveis pela morte de torcedor ainda não foram identificados Crédito: Geovane Ballejo / Divulgação
Uma briga entre torcedores, após a vitória do Corinthians por 4 a 0 contra o Santos no jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Itapevi (Região Metropolitana de São Paulo), deixou um homem de 20 anos morto.
Segundo a Polícia Militar, eles foram chamados para atender uma ocorrência na Av. Presidente Vargas. No local, o SAMU foi acionado para atendimento a uma pessoa - que não resistiu aos ferimentos.
A Prefeitura de Itapevi informou que o rapaz foi encontrado inconsciente. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia de Itapevi.
A PM afirma que dois carros cercaram um ônibus com corintianos e atacaram o veículo.
Após o ataque inicial, os torcedores do Corinthians entraram em confronto com os rivais - que a Polícia diz não saber identificar a qual torcida os homens faziam parte.
Cerca de 70 pessoas envolvidas no incidente prestaram depoimento.

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DECLARAÇÃO DA POLÍCIA

Além da Polícia Militar de São Paulo, a Prefeitura de Itapevi também se pronunciou sobre o caso:
"A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (23), na Av. Presidente Vargas, região de Itapevi, para atender ocorrência de briga entre torcedores. No local, foi acionado o SAMU para atendimento de uma pessoa, que veio a óbito. Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi e o boletim de ocorrência está em elaboração".
"A Prefeitura de Itapevi informa que a ocorrência foi atendida por viaturas da Polícia Militar. Um homem foi encontrado ferido e inconsciente na Avenida Presidente Vargas. Os Bombeiros e Samu foram acionados, chegaram a realizar atendimento médico, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia de Itapevi".

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