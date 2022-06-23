Briga de torcedores após Corinthians x Santos deixa um homem morto

Responsáveis pela morte de torcedor ainda não foram identificados Crédito: Geovane Ballejo / Divulgação

Uma briga entre torcedores, após a vitória do Corinthians por 4 a 0 contra o Santos no jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil, em Itapevi (Região Metropolitana de São Paulo), deixou um homem de 20 anos morto.

Segundo a Polícia Militar, eles foram chamados para atender uma ocorrência na Av. Presidente Vargas. No local, o SAMU foi acionado para atendimento a uma pessoa - que não resistiu aos ferimentos.

A Prefeitura de Itapevi informou que o rapaz foi encontrado inconsciente. O caso está sendo registrado na Delegacia de Polícia de Itapevi.

A PM afirma que dois carros cercaram um ônibus com corintianos e atacaram o veículo.

Após o ataque inicial, os torcedores do Corinthians entraram em confronto com os rivais - que a Polícia diz não saber identificar a qual torcida os homens faziam parte.

Cerca de 70 pessoas envolvidas no incidente prestaram depoimento.

DECLARAÇÃO DA POLÍCIA

Além da Polícia Militar de São Paulo, a Prefeitura de Itapevi também se pronunciou sobre o caso:

"A Polícia Militar foi acionada na madrugada desta quarta-feira (23), na Av. Presidente Vargas, região de Itapevi, para atender ocorrência de briga entre torcedores. No local, foi acionado o SAMU para atendimento de uma pessoa, que veio a óbito. Os envolvidos na confusão foram conduzidos à delegacia de Itapevi e o boletim de ocorrência está em elaboração".