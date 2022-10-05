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Liga dos Campeões

Brasileiros garantem vitória do Real Madrid sobre o Shakhtar Donetsk

Rodrygo e Vinicius Júnior marcaram os gols da equipe espanhola e garantiram mais um triunfo da equipe na competição

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 18:20

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 out 2022 às 18:20
Dupla brasileira vem comandando o Real Madrid nesse início de temporada
Dupla brasileira vem comandando o Real Madrid nesse início de temporada Crédito: Instagram/Reprodução
Teve dança, careta, gargalhada e uma apresentação digna de campeão nos primeiros 45 minutos. Com grande ímpeto ofensivo, belas jogadas, e gols dos brasileiros Rodrygo e Vinícius Jr., o Real Madrid ganhou o confronto direto pela liderança do Grupo F da Liga dos Campeões diante do Shakhtar Donetsk, por 2 a 1, no Santiago Bernabéu.
O terceiro triunfo seguido dos espanhóis na competição foi construído ainda no primeiro tempo, com os brasileiros sendo os protagonistas. Logo aos 13 minutos, Rodrygo recebeu na entrada da hora, viu o zagueiro errar o corte e bateu colocado para fazer 1 a 0.
Apenas uma equipe jogada. Ainda buscando assimilar o gol sofrido, os ucranianos tentavam se segurar na defesa e foram novamente va zados. Em bela trama ofensiva, com toques envolventes de primeira, iniciada por Benzema, Rodrygo serviu o compatriota Vinícius Jr., que bateu de primeira, no canto do goleiro e fez festa com dança tímida e depois língua de fora dos brasileiros.
Com Valverde aberto como ponta e Benzema saindo da área para começar os lances, o Real levou perigo outras tantas vezes antes do intervalo. Em tabela com o francês, Vini Jr. passou perto de deixar sua marca mais uma vez. Os merengues mereciam levar uma goleada para o descanso, mas não capricharam nas tantas chances criadas e ainda foram castigados com gol de Zubkov, recolocando os visitantes no jogo.
O equilíbrio prevaleceu na segunda etapa, com o Shakhtar acertando a marcação e o Real Madrid administrando a vantagem no marcador. A velocidade deu lugar à cadência nos passes, em demonstração que os comandados de Carlo Ancelotti não queriam correr riscos. Se o time não brilhou na frente na etapa decisiva, não levou sustos atrás e continua imbatível na busca da 14ª taça.
Com a confirmação do favoritismo, o Real Madrid subiu para os 9 pontos, diante de quatro dos ucranianos e três do RB Leipzig, que desencantou ao fazer 3 a 1 no lanterna Celtic, com somente um.

CHELSEA DESENCANTA

Campeão há duas edições, o Chelsea iniciou a atual temporada da Liga dos Campeões devendo futebol no Grupo E. Após dois tropeços seguidos, o time inglês finalmente comemorou a primeira vitória. Jogando em Stanford Bridge, fez 3 a 0 no Milan e entrou na zona de classificação. O primeiro gol foi de "pelada." Após rebote do goleiro e enorme bate-rebate dentro da pequena área, a bola sobrou para Fofana mandar às redes.
Após o intervalo, Aubameyang e Reece James ampliaram, aliviando as cobranças no clube. O Chelsea subiu para os mesmo quatro pontos dos italianos, levando vantagem nos critérios de desempate, e um apenas atrás do agora líder Salzburg, que fez 1 a 0 sobre o Dínamo Zagreb. Os croatas despencaram do segundo lugar para a lanterna da equilibrada chave, com três.

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