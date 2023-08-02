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Vale a classificação

Brasil joga batalha de vida ou morte contra a Jamaica na Copa do Mundo Feminina

Seleção Brasileira entra em campo com a obrigação da vitória. Um empate classifica a Jamaica para a próxima fase
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 ago 2023 às 21:38

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 21:38

Marta prega o favoritismo do Brasil para a classificação na Copa do Mundo
Marta prega o favoritismo do Brasil para a classificação na Copa do Mundo Crédito: Thais Magalhães/CBF
A partida entre Brasil e Jamaica, válida pelo Grupo F da Copa do Mundo feminina de 2023, é uma batalha de vida ou morte para ambas as seleções. Terceira e segunda colocadas do grupo, respectivamente, as equipes se enfrentam em um confronto direto pela vaga nas oitavas de final. O jogo, que ocorre nesta quarta-feira, dia 02, às 7h (de Brasília), coloca um Brasil que precisa ganhar contra uma surpreendente Jamaica que passará de fase caso segure um empate, ou até mesmo derrote a seleção brasileira.
Na véspera da partida, os treinadores participaram de coletivas de imprensa onde abordaram os desafios que encontrarão em campo no estádio AAMI Park, em Melbourne, na Austrália. Enquanto a sueca Pia Sundhage manteve o mistério sobre a escalação da sua equipe, o jamaicano Lorne Donaldson disse que espera um Brasil agressivo desde o primeiro minuto de jogo.
"Amanhã você verá quem está no time titular. Essa ‘velha moça’", afirmou Pia se referindo a Marta, que estava do seu lado na entrevista, "é importante para todos nós, claro, por toda experiência que ela tem. Vamos ver. O plano de jogo contra a Jamaica é muito importante, porque é agora ou nunca. Então, temos uma chance para jogar um bom futebol e tentar vencer a partida."
A treinadora também afirmou que orientou suas jogadoras a se prepararem para um confronto extremamente volátil e dinâmico. "Um empate 0 a 0, a Jamaica está dentro, um 1 a 0 para o Brasil, nós estamos dentro. Um gol muda o jogo totalmente. Então, é claro que estamos preparadas para isso."
Pia ainda elogiou o time Jamaicano, destacando a velocidade da equipe e o ótimo jogo realizado contra a França. Ao ser perguntada sobre o jogo aéreo, setor em que o Brasil falhou nos dois gols franceses, a treinadora afirmou que não vê problema em cometer um erro, contanto que se aprenda com ele.
"Temos a vantagem agora de falar dessa situação e ver como podemos nos ajudar. É óbvio o que aconteceu, mas achamos que estávamos preparadas, e não aconteceu, cedemos o gol. Contra a Jamaica, a mesma coisa são as bolas paradas. Trouxemos isso, e as jogadoras compartilharam seus sentimentos e como podemos nos ajudar. Elas sabem o que queremos, agora temos algumas ações para melhorar e não fazer com que isso aconteça de novo."

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