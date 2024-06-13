Brasil empata com os EUA e nem amuleto Endrick salva antes da Copa América

Alisson foi peça determinante no jogo. Aceitou um gol, mas também fez defesas difíceis Crédito: TV Globo/Reprodução

A seleção brasileira empatou com os Estados Unidos, em 1 a 1, no último amistoso antes da Copa América, nesta quarta-feira (12), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). O gol brasileiro foi marcado por Rodrygo, mas Pulisic igualou o placar para os donos da casa, ainda no primeiro tempo.

Endrick entrou na etapa final, mas não teve gol dele, ao contrário das últimas três partidas com Dorival.

Foi o primeiro empate na história dos confrontos entre Brasil e Estados Unidos. De todo modo, Dorival chega invicto à Copa América: foram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Mas a seleção ainda precisa resolver questões, tanto ofensivas quanto defensivas. E o campo com dimensões menores complica algumas coisas.