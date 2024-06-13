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Brasil empata com os EUA e nem amuleto Endrick salva antes da Copa América

O gol brasileiro foi marcado por Rodrygo, mas Pulisic igualou o placar para os donos da casa, ainda no primeiro tempo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jun 2024 às 22:29

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 22:29

Alisson foi peça determinante no jogo. Aceitou um gol, mas também fez defesas difíceis
Alisson foi peça determinante no jogo. Aceitou um gol, mas também fez defesas difíceis Crédito: TV Globo/Reprodução
A seleção brasileira empatou com os Estados Unidos, em 1 a 1, no último amistoso antes da Copa América, nesta quarta-feira (12), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA). O gol brasileiro foi marcado por Rodrygo, mas Pulisic igualou o placar para os donos da casa, ainda no primeiro tempo.
Endrick entrou na etapa final, mas não teve gol dele, ao contrário das últimas três partidas com Dorival.
Foi o primeiro empate na história dos confrontos entre Brasil e Estados Unidos. De todo modo, Dorival chega invicto à Copa América: foram quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Mas a seleção ainda precisa resolver questões, tanto ofensivas quanto defensivas. E o campo com dimensões menores complica algumas coisas.
O Brasil agora se prepara para a estreia na Copa América, em 24 de junho, contra a Costa Rica, às 22h (de Brasília), em Los Angeles.

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