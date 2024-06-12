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Embalado

Botafogo bate o Fluminense e dorme na liderança do Brasileirão

O placar magro, porém, não reflete o que ocorreu na partida, na qual o Glorioso mostrou-se bastante superior ao Tricolor
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jun 2024 às 22:48

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 22:48

Bastos garantiu a vitória do Botafogo sobre o Fluminense
Bastos garantiu a vitória do Botafogo sobre o Fluminense Crédito: Jorge Rodrigues/Agif
O Botafogo é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Ao menos até quinta-feira (13), quando Flamengo, até então o melhor, e Bahia, ambos com 14 pontos, entram em campo. O time de Artur Jorge dorme no topo da tabela graças a um gol do zagueiro angolano Bastos, que definiu o 1 a 0 sobre o Fluminense em bom clássico disputado no Nilton Santos.
O placar magro, porém, não reflete o que ocorreu na partida, na qual o Botafogo mostrou-se bastante superior ao Fluminense. Os mandantes desperdiçaram muitas chances claras, sobretudo com Júnior Santos, o que poderia evitar apreensão até o apito final
Com sua terceira vitória seguida no Brasileirão, a quinta em oito rodadas, o Botafogo sobe para os 16 pontos. Já o Fluminense, com seis, abre a zona de rebaixamento e pode fechar a rodada entre os piores caso o Criciúma pontue em sua visita ao Athletico-PR.

O Jogo

Botafogo e Fluminense entraram em campo sob expectativas distintas no Nilton Santos. Os donos da casa miravam a liderança enquanto os visitantes queriam espantar de vez a má fase na competição para se distanciarem na zona de perigo.
Com a necessidade do triunfo, as equipes protagonizaram uma primeira etapa em alta intensidade, com velocidade e times bastante ofensivos. O placar zerado no intervalo não refletiu o produzido em campo. E ambos poderiam ter aberto o placar, com o Botafogo bem superior.
Pelo lado do Botafogo, que tomou mais as ações e chegou bem mais, Júnior Santos desperdiçou duas oportunidades que não costuma perder. Primeiro, recebeu dentro da área após erro de Ganso e bateu para Fábio defender. Depois, partiu de seu campo e, cara a cara, finalizou colocado e parou na trave. Lamentou bastante. De volta após bom tempo se recuperando de lesão, Tiquinho Soares pouco aparecia.
A resposta do Fluminense também veio com bola trave. Marcelo cruzou e Marquinhos cabeceou com estilo. A bola passou por trás de John e não entrou. Apesar de vistosa, a etapa chegou ao fim com os ataques lamentando as chances criadas e desperdiçadas, sobretudo do lado botafoguense, que pecou na falta de capricho.
Sem modificações e mais uma vez com início animado, o clássico continuou aberto. O Fluminense foi quem chegou primeiro, mas sem perigo. Já Tiquinho Soares viu o goleiro Fábio se antecipar, sair driblando e evitar o gol do Botafogo - o goleiro já havia falhado contra São Paulo e Juventude e mostrou arrojo. Logo depois, voou para espalmar a bomba de Luiz Henrique.
Sob enorme frisson da torcida, o jogo virou um bombardeio botafoguense. E com os jogadores arriscando de todos os lugares para derrubar a parede do Fluminense. A pressão era tão grande que o artilheiro Cano virou defensor.
Vendo sua equipe totalmente dominada, Fernando Diniz optou por modificações e chamou Renato Augusto e Isaac. Logo depois de trocar, porém, viu os rivais abrirem o marcador. A justiça no placar veio aos 20 minutos. Damián Suárez cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Bastos.
A partida esquentou após a vantagem botafoguense. Irritado, os jogadores do Fluminense queriam briga a qualquer falta e mostravam um excessivo nervosismo. Co pouco tempo no relógio, Diniz abriu o time ao tirar dois marcadores para colocar Alexsander e Douglas Costa.
Quem chegou com enorme perigo, entretanto, foi Júnior Santos, desta vez para falhar na hora de definir o resultado. Ele arrancou, saiu na cara de Fábio e mandou pelo alto. O Fluminense ainda teve seis minutos de acréscimos para buscar a igualdade, mas a festa botafoguense se repetiu no clássico pela quinta vez seguida.

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