Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  Botafogo vence clássico com o Fluminense e mantém liderança do Brasileiro
Isolado

Botafogo vence clássico com o Fluminense e mantém liderança do Brasileiro

Alvinegro pressionou o Tricolor durante todo o jogo e conseguiu a vitória após gol marcado pelo zagueiro Victor Cuesta no segundo tempo
Agência Estado

20 mai 2023 às 20:56

Victor Cuesta marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Fluminense Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo é mais líder do que nunca. Após a derrota na última rodada para o Goiás, que tirou o aproveitamento de 100% da equipe no Campeonato Brasileiro, os botafoguenses voltaram a mostrar do que são capazes no clássico deste sábado, no Engenhão, ao derrotar o Fluminense por 1 a 0. São seis vitórias e uma derrota em sete rodadas. O resultado coloca o time do técnico Luís Castro na liderança isolada com 18 pontos. Já o time das Laranjeiras se mantém com 13 na tabela.
O gol da vitória foi anotado no segundo tempo pelo zagueiro Victor Cuesta após uma cobrança de escanteio. O lance gerou muita discussão pois os jogadores do Fluminense pediram falta em Nino no lance. O juiz, porém, confirmou a marcação.
O Botafogo vai a campo no meio de semana e volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. A equipe carioca enfrenta o Deportivo Universidad César Vallejo nesta quinta, em Trujillo, no Peru. O Fluminense também tem um torneio internacional pela frente. Líder do Grupo D da Libertadores com 100% de aproveitamento, o time comandado pelo técnico Fernando Diniz desafia o boliviano The Strongest na altitude de La Paz.
Já pelo Campeonato Brasileiro, o próximo encontro é no final de semana. O Botafogo recebe o América-MG no domingo, em seu estádio, no Rio. No mesmo dia, o Fluminense encara o Corinthians na Neo Química Arena.
Em um jogo bastante disputado no meio-campo, os primeiros 45 minutos foram de poucas oportunidades. Na melhor chance do Botafogo, Tiquinho chutou para a defesa parcial de Fábio. Pelo lado do Fluminense, uma assistência de Ganso deixou Cano livre para bater cruzado e Luca Perri defender.
Para o segundo tempo, cada time voltou com uma alteração, e foi o Botafogo quem acabou tendo um melhor rendimento. Di Placido entrou na vaga do lateral Rafael e, pelo seu setor, o time alvinegro começou a incomodar a defesa rival.
Sentindo as ausências de Marcelo e Alexsander, machucados, Fernando Diniz colocou Lelê na vaga de Gabriel Pirani. Ao invés de ganhar mais força no ataque, a equipe das Laranjeiras perdeu o meio-campo e passou a ser pressionada já na saída de bola.
No início da etapa final, o Botafogo chegou a ter nove finalizações contra apenas duas do rival. Com Tchê Tchê ditando o ritmo, e as triangulações acontecendo com mais frequência, o volume ofensivo aumentou.
Aos 28 minutos, um chute de meia distância de Júnior Santos obrigou Fábio a fazer linda defesa e mandar a bola para a linha de fundo. O resultado da pressão foi convertido em gol na cobrança do escanteio. No tiro de canto, Fábio saiu mal do gol e a bola ficou pingando na área. Victor Cuesta, caído no chão, aproveitou a sobra e estufou a rede para fazer 1 a 0.
O Fluminense foi para o tudo ou nada e quase empatou no final com Lelê. Ele aproveitou um passe de cabeça de Guga, invadiu a área, passou pelo goleiro Lucas Perri mas, desequilibrado, acabou saindo com bola e tudo pela linha de fundo, aos 42 minutos.
O Botafogo recuou, garantiu a posse de bola para evitar a pressão do Fluminense e administrou a vantagem até o final para assegurar mais uma vitória e três pontos na classificação do Nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol Rio de Janeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados