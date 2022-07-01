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Deu ruim

Botafogo perde para o América-MG e fica em maus lençóis na Copa do Brasil

O triunfo em casa, na Arena Independência, deixou o time mineiro com a classificação encaminhada às quartas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2022 às 21:20

Publicado em 30 de Junho de 2022 às 21:20

Matheus Nascimento em disputa de lance contra a defesa do América-MG
Matheus Nascimento em disputa de lance contra a defesa do América-MG Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Depois de cinco jogos sem marcar nenhum gol, o América-MG fez logo três de uma vez -todos em bola aérea- e ganhou do Botafogo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (30), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo em casa, na Arena Independência, deixou o time mineiro com a classificação encaminhada às quartas.
A seca no ataque fez com que o técnico Vagner Mancini realizasse mudanças na equipe. Uma delas foi Wellington Paulista, que marcou o primeiro logo aos cinco minutos. Outra alteração foi Danilo Avelar atuando pela esquerda. E o lateral anotou o segundo da equipe aos 34 minutos. Nos dois gols, a assistência foi de Patric, que ficou mais solto pela direita. Já na segunda etapa, Marlon deu números finais ao confronto, aos 13 minutos.

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O duelo de volta entre as equipes acontece daqui duas semanas, no dia 14, às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Para avançar, o time de General Severiano precisa vencer por, pelo menos quatro gols. Caso vença por três, a decisão da vaga acontecerá nas penalidades. Já o time alviverde avança vencendo, empatando ou até mesmo perdendo por dois de diferença.
A formação com três zagueiros não deu sustentação defensiva ao Botafogo e ainda dificultou a produção ofensiva da equipe na primeira etapa, mesmo assim Matheus Nascimento, o melhor do time, incomodou a marcação e conseguiu duas finalizações na trave. Gatito, com duas grandes defesas, evitou uma goleada.
Na segunda etapa, Luís Castro desmontou a formação, colocando Saravia na direita e Jeffinho no ataque. O time voltou mais ligado, mas seguiu sofrendo com o estilo do adversário e ficou sem conseguir criar no ataque. No fim, vitória tranquila do Coelho.

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