Botafogo perde para o América-MG e fica em maus lençóis na Copa do Brasil

Matheus Nascimento em disputa de lance contra a defesa do América-MG Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Depois de cinco jogos sem marcar nenhum gol, o América-MG fez logo três de uma vez -todos em bola aérea- e ganhou do Botafogo por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (30), no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo em casa, na Arena Independência, deixou o time mineiro com a classificação encaminhada às quartas.

A seca no ataque fez com que o técnico Vagner Mancini realizasse mudanças na equipe. Uma delas foi Wellington Paulista, que marcou o primeiro logo aos cinco minutos. Outra alteração foi Danilo Avelar atuando pela esquerda. E o lateral anotou o segundo da equipe aos 34 minutos. Nos dois gols, a assistência foi de Patric, que ficou mais solto pela direita. Já na segunda etapa, Marlon deu números finais ao confronto, aos 13 minutos.

O duelo de volta entre as equipes acontece daqui duas semanas, no dia 14, às 21h, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Para avançar, o time de General Severiano precisa vencer por, pelo menos quatro gols. Caso vença por três, a decisão da vaga acontecerá nas penalidades. Já o time alviverde avança vencendo, empatando ou até mesmo perdendo por dois de diferença.

A formação com três zagueiros não deu sustentação defensiva ao Botafogo e ainda dificultou a produção ofensiva da equipe na primeira etapa, mesmo assim Matheus Nascimento, o melhor do time, incomodou a marcação e conseguiu duas finalizações na trave. Gatito, com duas grandes defesas, evitou uma goleada.