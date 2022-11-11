  • Início
  • Futebol
  • Botafogo atropela o Santos e fica mais perto de vaga na Libertadores
Campeonato Brasileiro

Botafogo atropela o Santos e fica mais perto de vaga na Libertadores

Após vitória por 3 a 0 sobre o Peixe, no Nilton Santos, alvinegro vai encarar o Athletico-PR, no domingo (13), de olho em vaga no G-6
Agência FolhaPress

10 nov 2022 às 22:14

Lucas Fernandes comemora gol do Botafogo sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio Nilton Santos
Lucas Fernandes marcou duas vezes na vitória do Botafogo Crédito: Vitor Silva / Botafogo
RIO DE JANEIRO - O Botafogo deu um importante passo para conseguir chegar à Libertadores do ano que vem. Em noite em que Lucas Fernandes brilhou, a equipe alvinegra se despediu do Nilton Santos nesta temporada com uma imponente vitória sobre o Santos, nesta quinta-feira (10), e vai à última rodada do Campeonato Brasileiro vivo na briga até mesmo por G-6. O triunfo por 3 a 0 foi construído com dois gols do meia e um de Tiquinho Soares.
Com o resultado, o time carioca foi a 53 pontos, dois atrás do Athletico-PR, atual sexto colocado e que é justamente o próximo adversário — vale lembrar que o Atlético-MG, com 55, enfrenta o Corinthians, fora de casa.
O Santos, por sua vez, permaneceu com 47 e não tem mais chances de chegar à competição continental. Na próxima rodada, o time alvinegro praiano recebe o Fortaleza.
O Botafogo iniciou o jogo pressionando a saída de bola do Santos, aplicando pressão e achando espaços na marcação. Logo nos primeiros minutos, Jeffinho saiu livre e finalizou, mas parou em João Paulo.
O clube carioca abriu o placar ainda cedo, em um bonito lance de Lucas Fernandes. O camisa 18 recebeu no meio, girou e avançou. Na entrada da área, driblou Rodrigo Fernandez e bateu colocado.
Aos poucos, o Botafogo diminuiu o ritmo e o Santos equilibrou as ações. Os visitantes quase empataram quando Nathan cruzou e Marcos Leonardo cabeceou sem marcação, na pequena área. A bola, porém, pegou no gramado e saiu por cima da meta.
O Botafogo chegou a balançar a rede com Júnior Santos, mas o atacante estava em posição irregular.
Em cobrança de falta logo no começo do segundo tempo, Gabriel Pires cobrou e o Botafogo carimbou o travessão novamente.
Tiquinho Soares comemora gol do Botafogo sobre o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos
Tiquinho Soares comemora o terceiro gol do Botafogo sobre o Santos Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Lucas Fernandes apareceu novamente de forma decisiva. Ele recebeu de Daniel Borges, cortou para o meio e finalizou forte para fazer o segundo dele e do Botafogo. O Botafogo ditava o ritmo do jogo e chegou ao terceiro com Tiquinho Soares, que aproveitou rebote após finalização de Jeffinho.
Nos minutos finais, o Santos ainda buscou algumas alternativas para, ao menos, diminuir a vantagem adversária, mas sem sucesso. O rival carioca, por outro lado, com o placar e o tempo favoráveis, procurava valorizar a posse de bola. Já quase nos acréscimos, Jeffinho fez boa jogada e acionou Tiquinho, que obrigou João Paulo a fazer uma bonita defesa.

