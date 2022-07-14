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Futebol Internacional

Barcelona renova com Dembélé e estende vínculo até 2024

Após longa negociação, o francês acertou sua renovação com o clube catalão e encerrou a novela cheia de especulações sobre sua saída
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:23

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:23

O craque francês ficará no Barcelona até 2024
O craque francês ficará no Barcelona até 2024 Crédito: Reprodução / Instagram @fcbarcelona
A renovação de Dembélé encerrou uma "novela" que se estendia desde janeiro, quando as negociações tiveram início. Na ocasião, o jogador não gostou da proposta do Barcelona e indicou que procuraria um outro clube, com o qual poderia fechar sem custos para o eventual novo time.
Apesar da indicação de saída, Dembélé foi mantido no time e seguiu como titular do técnico Xavi Hernández. Enquanto exibia boa sequência de jogos na equipe catalã, o atacante era especulado em diversos clubes, como o Paris Saint-Germain e times da Inglaterra. A "novela" chegou ao fim nesta semana e o acerto foi anunciado nesta quinta (14).
O atacante chegou ao clube em 2017 com a dura missão de substituir Neymar no famoso trio formado com Lionel Messi e Luis Suárez. Dembélé foi a contratação mais cara da história do Barça, com 147 milhões de euros, equivalente a R$ 800 milhões, pelo câmbio atual.

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Uma série de lesões logo em sua primeira temporada atrapalhou o seu desenvolvimento no clube. Quando esteve em boas condições físicas, nunca chegou a responder a todas as expectativas criadas pelo clube e pela torcida. Porém, diante da crise financeira pela qual passa o Barça e pela falta de peças no elenco, Dembélé ganhou novas oportunidades para mostrar seu futebol.
Desta vez, o atacante terá concorrência para seguir entre os titulares de Xavi. O clube espanhol deve confirmar nos próximos dias a contratação do brasileiro Raphinha, da seleção brasileira
DE SAÍDA
Enquanto acerta os detalhes do contrato de Raphinha, o Barça também negocia a saída do meia Frenkie de Jong. Nesta quinta-feira, o clube chegou a um acordo com o Manchester United, que deve desembolsar 75 milhões de euros (cerca de R$ 408 milhões) pelo jogador holandês.
O valor poderá chegar a 85 milhões de euros se o jogador atingir metas específicas no clube inglês. O acerto ainda precisa ser aprovado pelo próprio atleta, de 25 anos.

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