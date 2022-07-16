Barcelona anuncia acordo com o Bayern para transferência de Lewandowski

O Barcelona anunciou na tarde deste sábado (16) que chegou a um acordo com o Bayern de Munique para a transferência de Robert Lewandowski. Mais cedo, o clube alemão já havia antecipado ter dado o sinal verde para as negociações, embora os exames físicos não tenham sido realizados e os contratos ainda não tenham sido assinados.
Desde o início desta janela de transferências, Lewandowski já dizia que não queria continuar no Bayern de Munique e tinha interesse na mudança de ares. A ida para o Barcelona é confirmada pouco tempo depois que o brasileiro Raphinha chegou ao clube.
O dirigente do Bayern, Oliver Kahn, usou suas redes sociais para falar do acordo entre os clubes e aproveitou para soltar uma indireta para Lewandowski.
"Demos luz verde a Robert Lewandowski. Há um acordo verbal com o FC Barcelona, o contrato ainda está pendente. Sabemos muito bem o que devemos a Robert, mas grandes jogadores deixaram o FC Bayern no passado e o mundo do Bayern também não desmoronou depois disso. Pelo contrário, muitas vezes foi ainda mais bem-sucedido", escreveu.
De acordo com o jornal Marca, o atacante custará cerca de 50 milhões de euros (R$ 272 milhões) entre valores fixos e variáveis- aos cofres espanhóis.