Bayern de Munique confirma acordo para venda de Lewandowski

Lewandowski deixará o Bayern após 8 anos, onde teve uma passagem de sucesso, sendo eleito melhor jogador do mundo em 2020 e 2021 Crédito: REUTERS/Thilo Schmuelgen

O presidente do Bayern de Munique, Herbert Hainer, confirmou na manhã deste sábado que o clube bávaro possui um acordo com o Barcelona para vender o atacante polonês Robert Lewandowski. A confirmação foi feita durante apresentação oficial do time alemão na Allianz Arena, que também foi marcada pelo anúncio da renovação de contrato de Serge Gnabry até 2026.

"Temos um compromisso verbal com o Barcelona. É bom para ambos os lados que tenhamos clareza. Robert é um jogador muito merecedor, ele ganhou tudo conosco. Somos incrivelmente gratos a ele", afirmou o presidente do time de Munique.

Robert Lewandowski vor Wechsel zum FC Barcelona.



Alle Informationen: https://t.co/RiA6ve0OK2 — FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2022

O acordo do Barcelona por Lewandowski foi divulgado na sexta-feira, após cerca de dois meses de negociações. O jogador havia revelado desejo de deixar o time alemão ao fim da temporada e o Bayern até tentou dificultar a saída do atleta. O clube havia feito três treinos nesta semana e a mídia alemã confirmou que o atacante, principal jogador do Bayern nas últimas temporadas, chegou atrasado em todos eles.

A informação é de que o Barcelona precisará desembolsar cerca de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 272,5 milhões, pela transferência. O contrato deverá ter duração de três temporadas. Lewandowski marcou 312 gols em 384 partidas no Campeonato Alemão por Bayern e Borussia Dortmund. Na última temporada, foi artilheiro da Liga pela sétima vez, com 35 gols em 34 jogos.

Diretor-executivo do time alemão, o ex-goleiro Oliver Kahn, que havia descartado a transferência anteriormente, foi mais um a confirmar o acordo nesta manhã. O alemão disse que a situação mudou fundamentalmente nos últimos meses e que o contrato está pendente. Kahn ainda exaltou o reforço do senegalês Sadio Mané, que esteve na apresentação oficial do time neste sábado.

Aos 27 anos, o alemão Serge Gnabry chegou a um acordo para seguir no Bayern, onde já está há cinco anos. O atacante se firmou no time titular e se tornou um jogador importante do clube nas últimas temporadas. A renovação foi bastante celebrada pelos diretores do time.

"Quando tem a bola, ele é incrível. Com ele, Sadio Mané, Thomas Müller, Kingsley Coman, Leroy Sané e Jamal Musiala, o Bayern tem excelentes opções no campo de ataque", afirmou o presidente Heiner sobre Gnabry. O jogador revelou estar muito contente por ter chegou a uma conclusão e disse ter pensado muito no que deseja como jogador para os próximos anos.

MONTAGEM DO ELENCO NO BARCELONA

O time do Barcelona viaja neste sábado para os Estados Unidos, onde fará pré-temporada. Lewandowski poderá se juntar aos novos companheiros após exames médicos e assinatura de contrato. Com problemas em seu visto, o técnico Xavi Hernández não conseguiu viajar para o país da América do Norte e chegará depois dos jogadores.

O Barcelona já acertou com três reforços até o momento: o brasileiro Raphinha, o meio-campista Franck Kessié e o zagueiro Andreas Christensen. O time também anunciou nesta semana a renovação de contrato de Ousame Dembele. Christensen chegou do Chelsea, onde o Barcelona tem outros alvos, o zagueiro César Azpilicueta e o lateral Marcos Alonso.