Confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada do Brasileirão

Os gramados pelo Brasil recebem a 17ª rodada da Série A e os jogos da 18ª rodada na Série B. Confira a lista com os horários e onde assistir aos jogos.
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA
SÁBADO (16)
- Athletico PR x Internacional (Arena da Baixada)
Horário: 16h30
Onde assistir: Furacão Live
- Flamengo x Coritiba (Mané Garrincha)
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Avaí x Santos (Ressacada)
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Ceará x Corinthians (Castelão)
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV e Premiere
DOMINGO (17)
- Juventude x Goiás (Alfredo Jaconi)
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Fluminense (Morumbi)
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Botafogo x Atlético MG (Nilton Santos)
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Atlético GO x Fortaleza (Antônio Accioly)
Horário: 18h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- América MG x Bragantino (Indepêndencia)
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
SEGUNDA-FEIRA (18)
- Palmeiras x Cuiabá (Allianz Parque)
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 18ª RODADA DA SÉRIE B
SÁBADO (16)
- Grêmio x Tombense (Arena do Grêmio)
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Sampaio Corrêa x Vasco (Castelão-MA)
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
DOMINGO (17)
- Cruzeiro x Novorizontino (Mineirão)
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (MG), SporTV e Premiere
- Náutico x Chapecoense (Aflitos)
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (PE) e Premiere