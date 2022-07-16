Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada do Brasileirão
Campeonato Brasileiro

Confira onde assistir aos jogos da 17ª rodada do Brasileirão

Com jogos de sábado (16) à segunda (18), a rodada conta com confrontos diretos em toda a tabela. Confira também jogos importantes da Série B
Redação de A Gazeta

Publicado em 16 de Julho de 2022 às 08:00

Taça do Campeonato Brasileiro Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os gramados pelo Brasil recebem a 17ª rodada da Série A e os jogos da 18ª rodada na Série B. Confira a lista com os horários e onde assistir aos jogos.

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

SÁBADO (16)
  • Athletico PR x Internacional (Arena da Baixada)
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Furacão Live

  • Flamengo x Coritiba (Mané Garrincha)
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Avaí x Santos (Ressacada)
    Horário:     19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Ceará x Corinthians (Castelão)
    Horário: 21h
    Onde assistir: SporTV e Premiere
DOMINGO (17)
  • Juventude x Goiás (Alfredo Jaconi)
    Horário:     11h
    Onde assistir: Premiere

  • São Paulo x Fluminense (Morumbi)
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Botafogo x Atlético MG (Nilton Santos)
    Horário:     18h
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético GO x Fortaleza (Antônio Accioly)
    Horário:     18h
    Onde assistir:  SporTV e Premiere

  • América MG x Bragantino (Indepêndencia)
    Horário:     19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere
SEGUNDA-FEIRA (18)
  • Palmeiras x Cuiabá (Allianz Parque)
    Horário:     20h
    Onde assistir: Premiere

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 18ª RODADA DA SÉRIE B

SÁBADO (16)
  • Grêmio x Tombense (Arena do Grêmio)
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

  • Sampaio Corrêa x Vasco (Castelão-MA)
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere
DOMINGO (17)
  • Cruzeiro x Novorizontino (Mineirão)
    Horário:     16h
    Onde assistir: Globo (MG), SporTV e Premiere

  • Náutico x Chapecoense (Aflitos)
    Horário:     16h
    Onde assistir: Globo (PE) e Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão Campeonato Brasileiro Brasileiro Série B
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados