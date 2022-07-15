Balbuena desembarca em São Paulo e se diz pronto para ajudar o Corinthians

Balbuena em jogo pelo Corinthians Crédito: Reprodução / Twitter @centraldocorinthians

O zagueiro Balbuena desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (15) para assinar contrato com o Corinthians, quatro anos depois de encerrar uma passagem vitoriosa pelo clube alvinegro. Liberado pelo Dínamo de Moscou, dentro do modelo de suspensão de contratos estabelecido pela Fifa para atletas de times russos, o defensor de 30 anos integrará o elenco corintiano por um ano.

No Aeroporto de Guarulhos, Balbuena teve um breve contato com torcedores e jornalistas, e afirmou estar pronto para estrear assim que estiver regularizado. "Sempre pronto. Tenho que estar pronto. Tenho muitos amigos ali. A gente sempre se sente bem com os amigos ao redor. Sobre a volta não conversei com ninguém, mas sempre estou em contato com eles, desde que eu saí. A gente tem contato, não frequentemente, mas falo com a maioria", comentou.

Campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista (2017 e 2018), durante sua primeira passagem pelo Corinthians, o zagueiro acertou com o clube logo após a saída de João Victor, negociado com o Benfica. Por toda sua história e qualidade demonstrada ao longo da carreira, chega com o status de titular. Hoje, as opções para a zaga corintiana são Gil, Raul Gustavo, Bruno Méndez, Robert Renan e Robson Bambu.