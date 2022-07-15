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Balbuena desembarca em São Paulo e se diz pronto para ajudar o Corinthians

Quatro anos depois de sua primeira passagem pelo clube paulista, o paraguaio retorna ao futebol brasileiro com contrato de um ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 jul 2022 às 16:14

Publicado em 15 de Julho de 2022 às 16:14

Balbuena em jogo pelo Corinthians
Balbuena em jogo pelo Corinthians Crédito: Reprodução / Twitter @centraldocorinthians
O zagueiro Balbuena desembarcou em São Paulo nesta sexta-feira (15) para assinar contrato com o Corinthians, quatro anos depois de encerrar uma passagem vitoriosa pelo clube alvinegro. Liberado pelo Dínamo de Moscou, dentro do modelo de suspensão de contratos estabelecido pela Fifa para atletas de times russos, o defensor de 30 anos integrará o elenco corintiano por um ano.
No Aeroporto de Guarulhos, Balbuena teve um breve contato com torcedores e jornalistas, e afirmou estar pronto para estrear assim que estiver regularizado. "Sempre pronto. Tenho que estar pronto. Tenho muitos amigos ali. A gente sempre se sente bem com os amigos ao redor. Sobre a volta não conversei com ninguém, mas sempre estou em contato com eles, desde que eu saí. A gente tem contato, não frequentemente, mas falo com a maioria", comentou.

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Campeão brasileiro em 2017 e bicampeão paulista (2017 e 2018), durante sua primeira passagem pelo Corinthians, o zagueiro acertou com o clube logo após a saída de João Victor, negociado com o Benfica. Por toda sua história e qualidade demonstrada ao longo da carreira, chega com o status de titular. Hoje, as opções para a zaga corintiana são Gil, Raul Gustavo, Bruno Méndez, Robert Renan e Robson Bambu.
Balbuena deu os primeiros passos da carreira no futebol de sua terra natal, onde defendeu Libertad, Nacional e Cerro de Franco antes de ir para o Corinthians, em 2016. Dois anos depois, em julho 2018, quando era uma das principais referências do time, aceitou uma proposta do West Ham, clube que defendeu até o meio de 2021. Então, se transferiu para o Dínamo de Moscou.

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