Bar de Curitiba promete 200 chopes grátis caso Neymar faça gol em estreia

O retorno de Neymar ao futebol brasileiro tem gerado as mais diversas mobilizações. Em Curitiba, por exemplo, um bar promete distribuir 200 chopes grátis aos seus clientes caso o craque faça gol em seu jogo de estreia, nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo (SP), às 20h30, na Vila Belmiro (SP), pelo Campeonato Paulista.
O bar em questão é o "Bávaro". Ele fica no Centro da capital paranaense, na rua Visconde de Nácar, também conhecida como Rua 24 horas pelo seu aspecto boêmio.
Caso Neymar marque, os chopes serão distribuídos após o apito final. Independente de um ou mais gols do jogador, a distribuição das bebidas será feita uma única vez.
O estabelecimento já fez este tipo de ação com outras temáticas futebolísticas. Ano passado, por exemplo, a promessa aconteceu na final da Libertadores. Na ocasião, os 200 chopes grátis só aconteceriam se a decisão fosse para os pênaltis, mas o Botafogo acabou vencendo o Atlético-MG por 3 a 1 no tempo normal.
Neymar de volta ao Santos é um marco para o futebol. E se ele fizer um gol, nada melhor do que comemorar essa emoção com um chope gelado por conta da casaLuiz Breda, cofundador do Bávaro