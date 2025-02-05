Expectativa

Bar de Curitiba promete 200 chopes grátis caso Neymar faça gol em estreia

O estabelecimento fica no Centro da capital paranaense, na rua Visconde de Nácar, também conhecida como Rua 24 horas pelo seu aspecto boêmio.

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 17:39

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2025 às 17:39
O retorno de Neymar ao futebol brasileiro tem gerado as mais diversas mobilizações. Em Curitiba, por exemplo, um bar promete distribuir 200 chopes grátis aos seus clientes caso o craque faça gol em seu jogo de estreia, nesta quarta-feira (5), contra o Botafogo (SP), às 20h30, na Vila Belmiro (SP), pelo Campeonato Paulista.
Neymar é anunciado oficialmente pelo Santos
Neymar fará a reestreia dele pelo Santos nesta quarta-feira (5) Crédito: Santos FC
O bar em questão é o "Bávaro". Ele fica no Centro da capital paranaense, na rua Visconde de Nácar, também conhecida como Rua 24 horas pelo seu aspecto boêmio.
Caso Neymar marque, os chopes serão distribuídos após o apito final. Independente de um ou mais gols do jogador, a distribuição das bebidas será feita uma única vez.
O estabelecimento já fez este tipo de ação com outras temáticas futebolísticas. Ano passado, por exemplo, a promessa aconteceu na final da Libertadores. Na ocasião, os 200 chopes grátis só aconteceriam se a decisão fosse para os pênaltis, mas o Botafogo acabou vencendo o Atlético-MG por 3 a 1 no tempo normal.
Neymar de volta ao Santos é um marco para o futebol. E se ele fizer um gol, nada melhor do que comemorar essa emoção com um chope gelado por conta da casaLuiz Breda, cofundador do Bávaro

Veja Também

Memphis Depay admite ter dirigido bêbado em Mônaco e pede desculpas

Jogador de futebol da Croácia é encontrado morto no litoral espanhol

O encontro com uma fã que emocionou o goleiro do Vasco no Kleber Andrade; assista

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Imagem de destaque
Frango de padaria: 6 receitas especiais para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Ex-jogador do Estrela do Norte morre aos 28 anos em Cachoeiro
Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida

