Atlético-MG protocola reclamação formal contra Daronco na CBF

Atlético Mineiro ficou na bronca com atuações do árbitro nos jogos do time Crédito: Facebook/Divulgação

O presidente do Atlético-MG e outros dirigentes do clube estiveram na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, para entregar uma reclamação formal contra o árbitro Anderson Daronco. O ofício foi entregue em mãos para ser protocolado na entidade, em referência ao desempenho do juiz na partida contra o São Paulo, no domingo passado, pelo Brasileirão.

A comitiva atleticana entregou, junto com o ofício, um vídeo com lances em que o Atlético teria sido prejudicado naquela partida, que terminou em empate sem gols. O clube também apontou jogadas de outros confrontos válidos pelo Brasileirão. Na avaliação dos dirigentes atleticanos, os supostos erros teriam custado até oito pontos do time de Belo Horizonte.

No jogo de domingo, o Atlético aponta falhas na atuação de Daronco. Para o clube, dois pênaltis não foram marcados a favor do time mineiro. A relação com o árbitro piorou de vez quando o atacante Hulk criticou a postura do juiz ao longo da partida. E relatou uma suposta ameaça de Daronco.

"Quando estava acabando o jogo ele falou assim: 'cuidado com o que você vai falar lá fora". Eu falei 'por quê?', e ele respondeu 'porque não é o último jogo que eu vou apitar de vocês'. Isso é uma ameaça ou não? Eu não sei. Diante dos meus quatro filhos, foi a conversa que eu tive com ele ali", afirmou o jogador.