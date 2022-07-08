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Agenda Esportiva: confira as competições do fim de semana no ES

Fique ligado nos principais eventos esportivos que acontecem de norte a sul do Espírito Santo, no final de semana
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

08 jul 2022 às 18:11

Publicado em 08 de Julho de 2022 às 18:11

Atletas vão levantar a arquibancada com os lances nas disputas da 2ª Copa Metropolitana de Beach Soccer
Competições nas areias, quadras e gramados capixabas vão agitar o fim de semana Crédito: João Britto
O fim de semana esportivo será bastante agitado em todo o Espírito Santo. De sexta (08) a domingo (10) os atletas capixabas entram em ação em várias modalidades, e aqui você fica ligado em tudo que vai acontecer. A Gazeta preparou agenda esportiva para você não perder nenhuma atração nesse fim de semana. Fique ligado!

SEXTA-FEIRA (08)

O fim de semana começa agitado pelas quadras de Vila Velha e de Vitória com as competições de futsal.
  • Quartas de Final do Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-13 - Quadra Paulo Pimenta / Sesport, Vitória
    Bola na Rede x CTAC Futsal - 20h30

  • 5ª Rodada da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
    A. D. Santanense (ES) x A. D. Raça PROBEM (GO) 18h00
    C. R. Saldanha da Gama (ES) x Sport Club Penedense (AL) 19h45

SÁBADO (09)

As competições de sábado começam pelas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, com a disputa do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer. Em seguida, os gramados capixabas recebem os jogos da Copa Espírito Santo. Além disso, a Curva da Jurema recebe a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Altinha.
  • 2ª Rodada do Campeonato Estadual de Beach Soccer - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
    O primeiro jogo da rodada começa às 8h com os times masculinos do Grupo B. Na sequência, os times do feminino, master e sub-17 se enfrentam em jogos que vão até 19h00 (A rodada tem mais jogos realizados no domingo).

  • 2ª etapa do Brasileirão de Altinha - Curva da Jurema
    Dez times da categoria iniciante começam a disputa que vai das 9h  às 16h, na sequência o evento conta com apresentações de artistas locais. Os outros dez times profissionais vão se enfrentar no domingo (10), no mesmo local e horário encerrando a etapa capixaba.
  • IronCruz Portocel - Barra do Sahy
    Aracruz recebe a competição de triathlon com atletas de nível olímpico. A disputa de corrida, ciclismo e natação irá agitar a cidade com largada às 13h na Barra do Sahy.

  • Quartas de Final da Copa Espírito Santo - Todos os jogos começam às 15h
    Desportiva x Estrela do Norte (Engenheiro Araripe, Cariacica)
    Vitória x C.T.E Colatina (Salvador Costa, Vitória)
    Rio Branco x Pinheiros (Kléber Andrade, Cariacica)

  • 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série D
    Caldense x Real Noroeste (Ronaldão, Poços de Caldas-MG) - 16h00

  • Seminal da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
    1º classificado do Grupo A x 2º classificado do Grupo B - 15h00
    1º classificado do Grupo B x 2º classificado do Grupo A - 16h45
Hellen garante que o IronCruz é uma prova única no cenário nacional
IronCruz é uma prova única no cenário nacional e conta com atletas de nível olímpico na competição Crédito: Ironcruz / DIvulgação

DOMINGO (10)

  • Corrida Universitária FUEC 5km - Jacaraípe, Serra
    Largada prevista para 8h na Praça Encontro das Águas 
  • Final da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
    10h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

  • 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série D
    Nova Venécia x URT (Estádio Zenor Pedrosa, Nova Venécia-ES) - 11h
  • 2ª Rodada do Capixabão Feminino - Todos os jogos começam às 15h
    Aster x São Geraldo (Campo do Jabour)
    União x Vila Nova (Campo do Piranema, Cariacica)
    Prosperidade x Vilavelhense (Humberto Scaramussa, Vargem Alta)

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