Agenda Esportiva: confira as competições do fim de semana no ES

O fim de semana esportivo será bastante agitado em todo o Espírito Santo. De sexta (08) a domingo (10) os atletas capixabas entram em ação em várias modalidades, e aqui você fica ligado em tudo que vai acontecer. A Gazeta preparou agenda esportiva para você não perder nenhuma atração nesse fim de semana. Fique ligado!
SEXTA-FEIRA (08)
O fim de semana começa agitado pelas quadras de Vila Velha e de Vitória com as competições de futsal.
- Quartas de Final do Campeonato Metropolitano de Futsal Sub-13 - Quadra Paulo Pimenta / Sesport, Vitória
Bola na Rede x CTAC Futsal - 20h30
- 5ª Rodada da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
A. D. Santanense (ES) x A. D. Raça PROBEM (GO) 18h00
C. R. Saldanha da Gama (ES) x Sport Club Penedense (AL) 19h45
SÁBADO (09)
As competições de sábado começam pelas areias da Praia da Costa, em Vila Velha, com a disputa do 22º Campeonato Estadual de Beach Soccer. Em seguida, os gramados capixabas recebem os jogos da Copa Espírito Santo. Além disso, a Curva da Jurema recebe a 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Altinha.
- 2ª Rodada do Campeonato Estadual de Beach Soccer - Praia da Costa, em frente ao Hotel Quality
O primeiro jogo da rodada começa às 8h com os times masculinos do Grupo B. Na sequência, os times do feminino, master e sub-17 se enfrentam em jogos que vão até 19h00 (A rodada tem mais jogos realizados no domingo).
- 2ª etapa do Brasileirão de Altinha - Curva da Jurema
Dez times da categoria iniciante começam a disputa que vai das 9h às 16h, na sequência o evento conta com apresentações de artistas locais. Os outros dez times profissionais vão se enfrentar no domingo (10), no mesmo local e horário encerrando a etapa capixaba.
- IronCruz Portocel - Barra do Sahy
Aracruz recebe a competição de triathlon com atletas de nível olímpico. A disputa de corrida, ciclismo e natação irá agitar a cidade com largada às 13h na Barra do Sahy.
- Quartas de Final da Copa Espírito Santo - Todos os jogos começam às 15h
Desportiva x Estrela do Norte (Engenheiro Araripe, Cariacica)
Vitória x C.T.E Colatina (Salvador Costa, Vitória)
Rio Branco x Pinheiros (Kléber Andrade, Cariacica)
- 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série D
Caldense x Real Noroeste (Ronaldão, Poços de Caldas-MG) - 16h00
- Seminal da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
1º classificado do Grupo A x 2º classificado do Grupo B - 15h00
1º classificado do Grupo B x 2º classificado do Grupo A - 16h45
DOMINGO (10)
- Corrida Universitária FUEC 5km - Jacaraípe, Serra
Largada prevista para 8h na Praça Encontro das Águas
- Final da Taça Brasil de Futsal Sub-17 - Ginásio do Tartarugão, Vila Velha
10h - Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2
- 13ª Rodada do Campeonato Brasileiro Série D
Nova Venécia x URT (Estádio Zenor Pedrosa, Nova Venécia-ES) - 11h
- 2ª Rodada do Capixabão Feminino - Todos os jogos começam às 15h
Aster x São Geraldo (Campo do Jabour)
União x Vila Nova (Campo do Piranema, Cariacica)
Prosperidade x Vilavelhense (Humberto Scaramussa, Vargem Alta)