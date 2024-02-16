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Tem futuro

Abel elogia capixaba Jhon Jhon: "Pode chegar aos melhores do mundo"

Meia de 21 anos foi titular na última partida do Palmeiras e participou de todos os jogos do Alviverde até o momento na temporada

Publicado em 16 de Fevereiro de 2024 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2024 às 14:59
Jhon Jhon foi titular na vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 1 a 0
Jhon Jhon foi titular na vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 1 a 0 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Titular na vitória sobre o São Bernardo na última quinta-feira (15), o meia Jhon Jhon tem sido muito utilizado pelo treinador Abel Ferreira, do Palmeiras. O português inclusive elogiou a atuação do capixaba, nascido na Capital capixaba, durante a entrevista coletiva após o jogo válido pelo Campeonato Paulista 2024.
Apesar de já ter recebido críticas desde que estreou nos profissionais, o jogador parece ter a confiança do comandante do Alviverde. "O Jhon Jhon tem um potencial imenso, não sei aonde ele pode chegar. Ele dribla, assume risco e por isso vai errar passe, mas eu digo para fazer isso. Porque quando esse passe entrar, pode chegar aos melhores do mundo. Às vezes me custa ele ser um pouco amassado, como na Supercopa, em que as pessoas não fazem mínima noção e se escondem atrás de um telefone", afirmou.
Junto com Aníbal Moreno, Jhon Jhon foi utilizado em todas as partidas do Palmeiras até o momento na temporada. Foram oito jogos em que participou e em duas delas foi titular. Considerado como reserva imediato por Abel Ferreira, o meia formado nas categorias de base do clube tem 42 partidas como profissional e deu uma assistência.
"Digo para não lerem, mas os jogadores têm que entender isso. No Palmeiras, idade não conta, a exigência é máxima. É acreditar, porque a gente confia neles, fico feliz por ter uma equipe jovem, hoje iniciar com cinco ou seis jogadores que estão desde que chegamos ao clube e crescem. Ver o Naves fazendo o jogo que fez, o Fabinho no último jogo, o Jhon Jhon com mais minutos, gosto de jogadores que arriscam e continuam a trabalhar. Mais cedo ou mais tarde colhemos o que plantamos.", declarou Abel.

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