Abel elogia capixaba Jhon Jhon: "Pode chegar aos melhores do mundo"

Jhon Jhon foi titular na vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo por 1 a 0 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Titular na vitória sobre o São Bernardo na última quinta-feira (15), o meia Jhon Jhon tem sido muito utilizado pelo treinador Abel Ferreira, do Palmeiras. O português inclusive elogiou a atuação do capixaba, nascido na Capital capixaba, durante a entrevista coletiva após o jogo válido pelo Campeonato Paulista 2024.

Apesar de já ter recebido críticas desde que estreou nos profissionais, o jogador parece ter a confiança do comandante do Alviverde. "O Jhon Jhon tem um potencial imenso, não sei aonde ele pode chegar. Ele dribla, assume risco e por isso vai errar passe, mas eu digo para fazer isso. Porque quando esse passe entrar, pode chegar aos melhores do mundo. Às vezes me custa ele ser um pouco amassado, como na Supercopa, em que as pessoas não fazem mínima noção e se escondem atrás de um telefone", afirmou.

Junto com Aníbal Moreno, Jhon Jhon foi utilizado em todas as partidas do Palmeiras até o momento na temporada. Foram oito jogos em que participou e em duas delas foi titular. Considerado como reserva imediato por Abel Ferreira, o meia formado nas categorias de base do clube tem 42 partidas como profissional e deu uma assistência.