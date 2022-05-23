"A ficha não caiu ainda", diz capixaba Savinho depois de jogo pelo Galo no ES

O capixaba Savinho deu a assistência para o gol da vitória do Atlético-MG Crédito: Fernando Madeira

Nascido em Vila Velha, Savinho teve a primeira oportunidade de jogar "em casa" na carreira e aproveitou. Ele deu dribles que levantaram a torcida atleticana das cadeiras do Kléber Andrade, puxou arrancadas e fez o cruzamento para o gol de Fábio Gomes. Após a partida, o atacante celebrou a chance de atuar no Espírito Santo, valorizou a assistência, e também o gol contra o Del Valle.

"Quero agradecer a Deus pela oportunidade de jogar em casa com essa torcida maravilhosa, agradecer por terem comparecido. Fico feliz pela partida, pela assistência. Agora é seguir focado nos próximos jogos. A ficha não caiu ainda, é um sonho realizado fazer meu primeiro gol depois de tanto tempo, eu estava me cobrando. Agora é seguir focado", disse.

O Atlético-MG venceu o Brasiliense por 1 a 0 no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

A alegria da sequência tão positiva, porém, é ainda se mistura com saudade de quem em breve vai deixar o Atlético. Isso porque Savinho já está negociado com o Grupo City, conglomerado que administra times ao redor do mundo, como o poderoso Manchester City, da Inglaterra. O capixaba, porém, se esquivou sobre a transferência e preferiu pensar em despedidas em um outro momento.

"Sobre essas coisas eu quero deixar de fora, porque ainda tenho contrato com o Atlético. Vamos deixar para nos despedir em breve", falou, de forma sucinta.

"VAI TER MAIS MINUTOS"

Savinho ganhou a chance de mostrar serviço nas últimas partidas do Atlético-MG e agradou o técnico Antonio Mohamed. Em coletiva de imprensa após a partida deste domingo (22), El Turco, como é chamado, elogiou o garoto capixaba e afirmou que ele ganhará mais minutos nas próximas partidas do Galo.

"Savinho é um jogador jovem, que jogou pouco e, com certeza, vai ter mais minutos, na quarta-feira (25) (pela Libertadores) ou no domingo (29) pelo Brasileirão. É um jogador muito importante, temos que acompanhar o crescimento dele", disse.

Mohamed elogiou a presença da torcida do Atlético-MG nas arquibancadas do Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira

Mohamed também elogiou a presença da torcida atleticana, que cantou e apoiou o time durante praticamente os 90 minutos de jogo, no estádio Kléber Andrade. Além disso, valorizou a chance de dar rodagem a atletas que não tiveram chances de atuar por mais tempo em outras partidas.

"Primeiro agradecer a torcida, o apoio. Jogamos em uma cidade diferente e tivemos muito apoio de todos os torcedores. O melhor de esta noite foram os jogadores que não tiveram minutos, que puderam jogar e ter ritmo, isso é muito importante. Precisamos que alguns jogadores tenham ritmo e fizemos isso hoje. O mais importante é conseguir o resultado", exaltou o comandante atleticano.

ELOGIOS DE ÍDOLO ATLETICANO

Quem também rasgou elogios ao atacante capixaba foi o ex-goleiro e agora dirigente do Atlético, Victor, ídolo da torcida mineira. Ele afirmou que o Galo tem um elenco recheado de boas peças na posição de Savinho e que, por isso, a paciência do garoto foi importantíssima para o processo de evolução dele.

"A gente sabe o potencial, ele está há pelo menos três temporadas na equipe principal, então a gente vem acompanhando a evolução dele. Ele vem amadurecendo a cada dia, a cada treinamento e, agora, com um pouco mais de ritmo e sequência de jogo. Entrou muito bem no jogo da quarta-feira (19, contra o Del Valle), sabemos que temos jogadores de altíssimo nível na posição, então é necessária essa paciência que ele teve para esperar a oportunidade. Ele vem se preparando para isso. Tenho certeza que com o potencial e o profissionalismo que ele tem, tem tudo para ser protagonista do futebol mundial", pontuou o ídolo atleticano.

Victor pode se vangloriar de ter uma carreira vitoriosa no futebol. Buscando dar conselhos à jovem promessa, o veterano ressaltou o profissionalismo de Savinho e cravou que o capixaba tem as principais características para se tornar um expoente do futebol mundial.