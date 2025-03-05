Veja a tabela do Rio Branco na Série D do Brasileirão 2025

Elenco do Rio Branco Crédito: Henrique Montovanelli/FES

De acordo com a publicação da CBF, o Brancão na mesma chave de Porto Vitória, Maricá, Nova Iguaçu, Boa Vista, Pouso Alegre, Portuguesa e Água Santa. A estreia do time capa-preta será fora de casa, contra o Maricá, no Rio de Janeiro. Essa será quinta participação do Rio Branco na Série D do Brasileirão.

Em 2025, o Campeonato Brasileiro Série D mantém a fórmula de disputa dos últimos anos. Os 64 clubes foram divididos em 8 grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro mais bem classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.

Em 2009, na primeira edição do campeonato, o Capa-Preta saiu ainda na primeira fase. No ano seguinte, em 2010, o Brancão avançou, mas caiu na segunda fase para o Madureira. Em 2015, em sua melhor participação, o Rio Branco foi até às oitavas de final, quando foi eliminado pela Caldense. A última participação do Capa-Preta, na Série D, foi em 2021. Com uma campanha fraca, o time chegou a passar da fase preliminar, mas ficou na de grupos.

Veja a tabela