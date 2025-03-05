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Futebol

Veja a tabela do Rio Branco na Série D do Brasileirão 2025

Capa-Preta está no Grupo 6, junto com Porto Vitória, Maricá, Nova Iguaçu, Boa Vista, Pouso Alegre, Portuguesa e Água Santa

Publicado em 05 de Março de 2025 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2025 às 15:38
Elenco do Rio Branco
Elenco do Rio Branco Crédito: Henrique Montovanelli/FES
De acordo com a publicação da CBF, o Brancão na mesma chave de Porto Vitória, Maricá, Nova Iguaçu, Boa Vista, Pouso Alegre, Portuguesa e Água Santa. A estreia do time capa-preta será fora de casa, contra o Maricá, no Rio de Janeiro. Essa será quinta participação do Rio Branco na Série D do Brasileirão.
Em 2025, o Campeonato Brasileiro Série D mantém a fórmula de disputa dos últimos anos. Os 64 clubes foram divididos em 8 grupos, onde se enfrentam em turno e returno (14 jogos para cada time). Os quatro mais bem classificados, de cada chave, avançam para a segunda fase, quando começa o mata-mata. A partir desta fase, a competição é decidida em jogos de ida e volta. Os futuros semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Brasileirão em 2026.
Em 2009, na primeira edição do campeonato, o Capa-Preta saiu ainda na primeira fase. No ano seguinte, em 2010, o Brancão avançou, mas caiu na segunda fase para o Madureira. Em 2015, em sua melhor participação, o Rio Branco foi até às oitavas de final, quando foi eliminado pela Caldense. A última participação do Capa-Preta, na Série D, foi em 2021. Com uma campanha fraca, o time chegou a passar da fase preliminar, mas ficou na de grupos.

Veja a tabela

  • Rodada 1 - 12 e 14 de abril - Maricá x Rio Branco-ES
  • Rodada 2 - 19 e 20 de abril - Rio Branco-ES x Boavista
  • Rodada 3 - 26 e 27 de abril - Rio Branco-ES x Porto Vitória
  • Rodada 4 - 03 e 04 de maio - Portuguesa x Rio Branco-ES
  • Rodada 5 - 10 e 11 de maio - Água Santa x Rio Branco-ES
  • Rodada 6 - 17 e 18 de maio - Rio Branco-ES x Nova Iguaçu
  • Rodada 7 - 24 e 25 de maio - Pouso Alegre x Rio Branco-ES
  • Rodada 8 - 31 de maio e 01 de junho - Rio Branco-ES x Pouso Alegre
  • Rodada 9 - 07 e 08 de junho - Nova Iguaçu x Rio Branco-ES
  • Rodada 10 - 14 e 15 de junho - Rio Branco-ES x Água Santa
  • Rodada 11 - 28 e 29 de junho - Rio Branco-ES x Portuguesa
  • Rodada 12 - 05 e 06 de julho - Porto Vitória x Rio Branco-ES
  • Rodada 13 - 12 e 13 de julho - Boavista x Rio Branco-ES
  • Rodada 14 - 19 e 20 de julho - Rio Branco-ES x Maricá

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