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Ficou na bronca

Treinador elogia atuação do Aster e critica arbitragem na Copa SP

Cleiton Marcelino reclama de um gol anulado da equipe capixaba na derrota para o Ska Brasil, na última sexta-feira (6)
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

07 jan 2023 às 07:00

Publicado em 07 de Janeiro de 2023 às 07:00

Cleiton Marcelino, técnico do Aster Brasil
Cleiton Marcelino confia na classificação do Aster Brasil Crédito: Ricardo Miquimba/Desportiva
O Aster Brasil saiu derrotado por 2 a 1 na partida contra o Ska Brasil, na tarde desta sexta-feira (6), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe capixaba saiu atrás no placar, conseguiu o empate, mas sofreu o gol que decretou a derrota no último lance do jogo disputado em Santana do Parnaíba (SP). Depois do apito final, a reclamação contra a arbitragem foi forte.
Isso por que, no primeiro tempo, o zagueiro Breno marcou um gol após cruzamento na área. O lance, porém, foi invalidado pelo bandeirinha, que marcou impedimento. No entendimento do treinador da equipe, Cleiton Marcelino, o árbitro errou ao anular o gol.
“Nós tivemos um gol nosso anulado que não estava impedido. O replay mostrou que o nosso jogador estava vindo de trás. Já é a segunda vez que isso acontece. Contra o Vitória-BA, no primeiro jogo, aconteceu a mesma coisa. Talvez por ser o time da casa tenha que vencer... Essas coisas são complicadas”, disparou o comandante.
Apesar da reclamação sobre a arbitragem, o treinador disse ter gostado do desempenho da equipe durante a partida. “Nós mostramos que, dentro de campo, temos qualidade para vencer. A próxima partida será difícil, contra o Paraná, um time de camisa pesada, que está com chance de classificação. Agora é recuperar os meninos para fazer uma boa partida e sair com a classificação”, analisou.
O Aster Brasil agora enfrenta o Paraná Clube pela última rodada da primeira fase da Copinha. Por ser o segundo colocado do Grupo 23, a equipe capixaba joga pelo empate para se classificar.

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