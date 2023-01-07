Treinador elogia atuação do Aster e critica arbitragem na Copa SP

Cleiton Marcelino confia na classificação do Aster Brasil Crédito: Ricardo Miquimba/Desportiva

Isso por que, no primeiro tempo, o zagueiro Breno marcou um gol após cruzamento na área. O lance, porém, foi invalidado pelo bandeirinha, que marcou impedimento. No entendimento do treinador da equipe, Cleiton Marcelino, o árbitro errou ao anular o gol.

“Nós tivemos um gol nosso anulado que não estava impedido. O replay mostrou que o nosso jogador estava vindo de trás. Já é a segunda vez que isso acontece. Contra o Vitória-BA, no primeiro jogo, aconteceu a mesma coisa. Talvez por ser o time da casa tenha que vencer... Essas coisas são complicadas”, disparou o comandante.

Apesar da reclamação sobre a arbitragem, o treinador disse ter gostado do desempenho da equipe durante a partida. “Nós mostramos que, dentro de campo, temos qualidade para vencer. A próxima partida será difícil, contra o Paraná, um time de camisa pesada, que está com chance de classificação. Agora é recuperar os meninos para fazer uma boa partida e sair com a classificação”, analisou.