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Rio Branco embarca para enfrentar o Goiás, pela Copa Verde

Capa-Preta e Esmeraldino jogam nesta quinta-feira (06), em Goiânia

Publicado em 05 de Fevereiro de 2025 às 19:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2025 às 19:05
Rio Branco embarca para Goiânia para surpreender na Copa Verde
Rio Branco embarca para Goiânia para surpreender na Copa Verde Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco
Por Tiago Taam
O Rio Branco-ES embarcou, na manhã desta quinta-feira, com destino à Goiânia. Nesta quinta-feira, o Capa-Preta enfrenta o Goiás, no jogo único das oitavas de final da Copa Verde 2025. Apesar do mau momento que vive no Campeonato Capixaba, o clima era de confiança no aeroporto de Vitória.
A fase do Rio Branco-ES não é boa. Nesta semana, após o Vitória golear o Vilavelhense, o Capa-Preta entrou na zona do rebaixamento. Agora, em partida válida pela Copa Verde, o time busca 'virar a chave' para enfrentar o Goiás, adversário que vai disputar a Série B do Brasileiro. Apesar da competição regional despertar um brilho no torcedor, o foco atual tem sido o Estadual.
Mesmo com o Goiás pela frente, em jogo de mata-mata, o técnico Colbachini chama atenção para o clássico contra o Vitória-ES. No domingo, um confronto direto na parte de baixo da tabela, contra o rival de Bento Ferreira, pode piorar ainda mais o clima no Rio Branco.
"Temos dois jogos importantes na semana. Esse da Copa Verde, amanhã, vamos encarar com muita importância. É um jogo de mata-mata, contra um adversário bem qualificado, mas é claro que já no domingo temos um jogo fundamental para a nossa classificação no Estadual, contra o Vitória. A gente vai fazer de tudo para buscar um triunfo nessa partida e crescer bastante no campeonato", disse o técnico Ricardo Colbachini ao ge.globo.
Em ambas as equipes, os torcedores podem abraçar a famosa "Lei do Ex". No lado alviverde, Breno Herculano, capixaba de Cachoeiro, que atua pelo Goiás, teve rápida passagem pelo Rio Branco-ES. Pelo capa-preta, o ponta-direita Maranhão, autor do único gol alvinegro no Estadual, vestiu a camisa esmeraldina em 2018. De volta à Serrinha, o atacante de 31 anos relembra os momentos vividos no antigo clube, mas reafirma seu compromisso pelo alvinegro.
"Eu estava até falando com meus amigos, que é uma sensação meio estranha. Como eu falei, eu fui muito feliz no Goiás, em 2018, quando a gente foi campeão estadual e subimos o clube para a Série A. Foi onde eu fui o gol mais bonito da minha carreira, então é um lugar que eu tenho muito carinho e respeito. O Goiás é um clube dos grandes do Brasil e é uma sensação meio estranha. Mas hoje eu defendo o Rio Branco e vou dar o meu melhor para a gente sair vitorioso", disse Maranhão ao ge.globo.
Apesar do momento não ser favorável, Maranhão acredita que o espírito na Copa Verde é outro. Por ser uma competição diferente, de jogos mata-mata, o atacante mantém a confiança na equipe e se prepara por uma partida difícil, que vale vaga nas quartas de final.
"A gente mudou a chave, porque é um jogo de mata-mata, então é completamente diferente do Capixaba. A gente precisa da vitória, assim como o Goiás. Eu creio que vai ser um jogo duro, onde as duas equipes precisam ganhar e eu confio na minha equipe. Com muita humildade, que vença o mais merecedor, e tomara que seja o Rio Branco", completou o atacante ao ge.globo.

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