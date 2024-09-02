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Reforço de peso

Rio Branco contrata o volante Emerson Martins, primeiro reforço para 2025

Atleta estava no Caxias-RS disputando a Série C do Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2024 às 13:52

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 13:52

Rio Branco contrata o volante Emerson Martins, primeiro reforço para 2025
Rio Branco contrata o volante Emerson Martins, primeiro reforço para 2025 Crédito: Divulgação Rio Branco
O Rio Branco contratou o volante Emerson Martins para a próxima temporada. O atleta chega visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde - competições que estão no calendário do Brancão em 2025.
Emerson Martins, de 33 anos, estava no Caxias-RS, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano e a Série D de 2023, sendo um dos destaques do time na conquista do acesso. Este ano, ele também foi campeão gaúcho do interior.
Essa será a segunda passagem de Emerson no futebol capixaba. Antes de ir para o Sul do País, o volante somou boas atuações pelo Nova Venécia, quando foi eleito o melhor da posição no Estadual de 2022.
Além de Caxias-RS e Nova Venécia, Emerson Martins já atuou no Brusque-SC (conquistando o acesso para a Série B), Camboriú (vice-campeão catarinense) e Fast Clube (campeão amazonense).
Emerson se apresenta no Rio Branco no início de dezembro para os primeiros trabalhos da pré-temporada.

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