Rio Branco contrata o volante Emerson Martins, primeiro reforço para 2025 Crédito: Divulgação Rio Branco

O Rio Branco contratou o volante Emerson Martins para a próxima temporada. O atleta chega visando a disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil e Copa Verde - competições que estão no calendário do Brancão em 2025.

Emerson Martins, de 33 anos, estava no Caxias-RS, onde disputou a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano e a Série D de 2023, sendo um dos destaques do time na conquista do acesso. Este ano, ele também foi campeão gaúcho do interior.

Essa será a segunda passagem de Emerson no futebol capixaba. Antes de ir para o Sul do País, o volante somou boas atuações pelo Nova Venécia, quando foi eleito o melhor da posição no Estadual de 2022.

Além de Caxias-RS e Nova Venécia, Emerson Martins já atuou no Brusque-SC (conquistando o acesso para a Série B), Camboriú (vice-campeão catarinense) e Fast Clube (campeão amazonense).