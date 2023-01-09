Porto Vitória goleia, avança e vai encarar o Goiás no mata-mata da Copa SP

Porto Vitória teve boa atuação na goleada sobre o Imperatriz Crédito: Caique Toledo

O Porto Vitória goleou o Imperatriz, do Maranhão, por 4 a 1 e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Natã marcou duas vezes, com Vitinho e Gabriel Paulista completando o placar na vitória desta segunda-feira (9), em jogo realizado em Taubaté (SP).

Com quatro pontos e saldo de 2 gols, o Porto terminou em segundo lugar no Grupo 14. A primeira posição ficou com o Fluminense. O tricolor chegou aos 9 pontos após derrotar o Taubaté por 2 a 0, também nesta segunda (9).

Agora, no mata-mata da segunda fase, o time capixaba terá pela frente o Goiás, que ficou na liderança do Grupo 13. A data da partida ainda será definida pela Federação Paulista de Futebol.

O JOGO

Os capixabas do Porto Vitória precisavam da vitória para continuar sonhando com a classificação. Foram para cima e abriram o placar com Natã logo no início do primeiro tempo. Não demorou muito para Vitinho fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, o Imperatriz foi para cima do Porto, pois precisava da vitória. Com isso, os espaços na defesa começaram a aparecer e a equipe capixaba ampliou o placar aos 7 minutos, novamente com Natã. Os maranhenses ensaiaram uma reação marcando um gol aos 15 minutos, mas o Porto Vitória fechou o caixão aos 36, em um pênalti convertido por Gabriel Paulista.