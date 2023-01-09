Vaga garantida

Aster vence o Paraná de virada e se classifica na Copa São Paulo

Clube capixaba venceu com gols Dieguinho e Breno; próximo adversário será Internacional ou Oeste (SP)
Breno Coelho

09 jan 2023 às 16:24

Publicado em 09 de Janeiro de 2023 às 16:24

Breno (ao centro) comemora gol do Aster sobre o Paraná pela Copa São Paulo de Futebol Júnior Crédito: Reprodução de TV
O Aster Brasil derrotou o Paraná por 2 a 1, nesta segunda-feira (9) e está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após sair atrás no placar, a equipe capixaba conseguiu a virada com os gols de Dieguinho e Breno.
Com a vitória, o Aster chega aos seis pontos, com saldo de um gol a favor, e garante pelo menos a segunda colocação do Grupo 23. A liderança é do Ska Brasil, que também tem seis pontos (com saldo de três gols) e joga ainda nesta segunda-feira (9) contra o já eliminado Vitória-BA.

O JOGO

Mesmo com a vantagem do empate, o Aster Brasil começou a partida indo para cima, buscando a vitória. Porém, em sua primeira chegada de perigo, o Paraná fez boa jogada e abriu o placar. Após o gol, o cenário permaneceu igual, com os capixabas mantendo o controle do jogo e criando oportunidades.
Ainda no primeiro tempo veio o empate. Gustavinho fez bela jogada e rolou para trás, achando Dieguinho livre para marcar. Depois, o capitão Breno recebeu bom cruzamento na área e testou para o fundo da rede para virar o jogo. No segundo tempo, o Paraná teve a chance de empatar em um pênalti, que foi cobrado na trave. O Aster foi competente para garantir o resultado favorável e a classificação para a próxima fase.

PRÓXIMOS JOGOS

Agora, o Aster espera o jogo entre Ska Brasil e Vitória-BA para saber o próximo adversário, que sairá do Grupo 24. Nessa chave, Internacional e Oeste (SP) já estão classificados e vão definir na quarta-feira (11), quem fica em primeiro e em segundo lugar. 

