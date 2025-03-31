Nenê Bonilha é contratado pelo Rio Branco para a Série D

Meia Nenê Bonilha é mais um reforço do Rio Branco para a Série D Crédito: Rio Branco SAF

No final de semana, o Rio Branco anunciou os acertos com o volante Marcos Júnior e com o zagueiro Diego Guerra para a disputa do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Nesta segunda-feira, o Capa-Preta confirmou mais um reforço que chega para jogar a competição nacional. O novo jogador do Brancão é o meia Nenê Bonilha, que chega por empréstimo junto ao Brasiliense.

Natural de São Paulo, Nenê Bonilha tem 33 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde chegou a fazer parte do elenco campeão brasileiro de 2011. O jogador trilhou caminho em clubes tradicionais do futebol brasileiro, conquistando títulos e acessos. Pelo Fortaleza, foi campeão estadual e conquistou o histórico acesso para a Série A do Brasileirão, em 2018, atuando também na elite nacional nos anos seguintes.